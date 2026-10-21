Após desafio de Lula, Flávio prococola no TSE pedido de quebra de sigilo de aliados do presidente

RESUMO ＋ O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) condicionou nesta quarta-feira, 21, a abertura de seus sigilos bancário e telefônico à divulgação de mais dados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em petição ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O pedido inclui dados de familiares e aliados de Lula, além de registros de acesso aos palácios presidenciais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) condicionou a abertura de seus sigilos bancário e telefônico à divulgação de mais dados por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em petição protocolada nesta quarta-feira, 21, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato do PL pediu que a medida também alcance informações de mais pessoas próximas ao petista e registros de acesso aos palácios presidenciais.

Entre os alvos dos pedidos estão o Instituto Lula, o filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e o ex-chefe de gabinete da Presidência Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Flávio também quer acesso à agenda da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e aos registros de entrada do banqueiro Daniel Vorcaro e de seus intermediários, entre eles o ex-ministro Guido Mantega, no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada.

A iniciativa de Flávio responde ao desafio de Lula durante o debate de TV Bandeirantes no domingo, 18. O pedido foi protocolado no TSE na terça-feira, 20. O presidente autorizou a divulgação de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico referentes aos últimos oito anos, desde que o adversário também fizesse o mesmo. A proposta já incluia as informações de Janja e dos cinco filhos do petista. Na ocasião, afirmou que a intenção era “ver quem de fato é bandido”.

Neste caso, Flávio teria que levantar o sigilo em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua mãe, Rogéria Bolsonaro, sua esposa, Fernanda Bolsonaro, além de seus irmãos: o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) e o deputado federal eleito Jair Renan (PL-SC).

No documento, a equipe jurídica de Flávio afirma que a proposta de Lula seria insuficiente para esclarecer suspeitas sobre o patrimônio do presidente. Segundo os advogados, a divulgação de informações de terceiros seria necessária para aumentar a transparência.

“De toda forma, para evitar que o candidato adversário se valha de mais uma promessa vazia às custas do eleitorado, de mais uma mentira feita apenas para existir enganar o povo brasileiro, como é do seu feitio, o aceite ao desafio é manifestado com uma única condição: a de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em exercício de honestidade para com a população brasileira, acrescente à sua autorização todas as informações que há muito clamam pelo melhor desinfetante: a luz solar”, afirma a equipe.

A Polícia Federal conduz duas investigações que envolvem Flávio Bolsonaro. Uma delas apura um pedido de R$ 134 milhões ao empresário Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. Os recursos teriam sido destinados a um fundo nos Estados Unidos com o objetivo de custear o filme Dark Horse, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O segundo inquérito investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionadas ao advogado Willer Tomaz, amigo pessoal do senador, e a casas de apostas.