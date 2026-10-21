Justiça libera R$ 2,9 bilhões em atrasados do INSS; saiba se você está na lista

INSS: R$ 2,9 bilhões em atrasados (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Editor de Invest
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16h10.
Quem venceu na Justiça uma ação contra o INSS e espera receber valores atrasados deve ficar atento ao andamento do processo nos próximos dias. O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) R$ 3,52 bilhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em setembro de 2026. O lote reúne 243.718 processos e 313.181 beneficiários, de acordo com comunicado divulgado pelo CJF nesta terça-feira, 20.
A maior parte do dinheiro tem destino previdenciário. São R$ 2,93 bilhões para ações ligadas ao INSS e a benefícios assistenciais, como revisões de aposentadorias, pensões e auxílio-doença. Esse grupo soma 138.945 processos e 193.242 beneficiários. Na prática, de cada R$ 10 liberados no lote, pouco mais de R$ 8 vão para segurados do INSS.
No mês passado, a Justiça Federal havia liberado R$ 2,68 bilhões para pagamentos atrasados do INSS.
As RPVs são a forma de pagamento de dívidas da União reconhecidas pela Justiça em valores de até 60 salários mínimos. Elas correspondem a quantias que o governo deixou de pagar ou pagou a menos e que, depois de decisão judicial definitiva, precisam ser quitadas. Valores acima desse limite entram na fila dos precatórios, que têm calendário próprio e costumam demorar mais.
|Tipo de ação
|Valor liberado
|Processos
|Beneficiários
|INSS e benefícios assistenciais
|R$ 2,93 bilhões
|138.945
|193.242
|Demais ações contra a União
|R$ 588,3 milhões
|104.773
|119.939
|Total
|R$ 3,52 bilhões
|243.718
|313.181
Fonte: Conselho da Justiça Federal (CJF)
O TRF da 1ª Região, que atende o Distrito Federal e outros 12 estados, ficou com a maior parcela do lote. Foram R$ 1,08 bilhão no total, dos quais R$ 914,4 milhões para ações previdenciárias e assistenciais. Em seguida aparecem o TRF-4, com jurisdição sobre a Região Sul, e o TRF-5, que cobre seis estados do Nordeste.
|Tribunal
|Estados atendidos
|Total liberado
|INSS e assistenciais
|Processos (INSS)
|Beneficiários (INSS)
|TRF-1
|DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP
|R$ 1,08 bilhão
|R$ 914,4 milhões
|42.064
|51.162
|TRF-2
|RJ e ES
|R$ 304,0 milhões
|R$ 217,8 milhões
|9.880
|14.649
|TRF-3
|SP e MS
|R$ 480,4 milhões
|R$ 370,2 milhões
|12.584
|16.667
|TRF-4
|RS, PR e SC
|R$ 688,8 milhões
|R$ 589,0 milhões
|32.386
|46.914
|TRF-5
|PE, CE, AL, SE, RN e PB
|R$ 617,9 milhões
|R$ 523,2 milhões
|25.066
|42.362
|TRF-6
|MG
|R$ 345,4 milhões
|R$ 316,4 milhões
|16.965
|21.488
|Total
|R$ 3,52 bilhões
|R$ 2,93 bilhões
|138.945
|193.242
Fonte: Conselho da Justiça Federal (CJF)
O CJF repassa os recursos aos TRFs, e cada tribunal faz os depósitos segundo um cronograma próprio. Por isso, a data em que o valor fica disponível para saque varia conforme a região onde o processo tramitou.
O pagamento não cai na conta bancária que o beneficiário usa no dia a dia. O dinheiro é depositado em uma conta judicial aberta em nome de cada beneficiário no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Depois que o tribunal informa a liberação, o saque pode ser feito em uma agência do banco indicado, com apresentação de documentos. Em alguns casos, é possível pedir a transferência para uma conta indicada pelo advogado.
Ter um pedido de aposentadoria ou benefício negado pelo INSS não basta. Para entrar no lote, é preciso ter vencido uma ação judicial contra o órgão e ter uma RPV expedida. A verificação pode ser feita em quatro passos.