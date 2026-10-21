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Justiça libera R$ 2,9 bilhões em atrasados do INSS; saiba se você está na lista

Lote do CJF soma R$ 3,5 bilhões e paga ações vencidas por 313 mil pessoas

INSS: R$ 2,9 bilhões em atrasados (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

INSS: R$ 2,9 bilhões em atrasados (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 16h10.

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  • O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 3,5 bilhões em RPVs para 313,2 mil pessoas que venceram ações contra o governo federal
  • Desse total, R$ 2,9 bilhões vão para ações contra o INSS e de benefícios assistenciais, com 193,2 mil beneficiários
  • O dinheiro cai em conta judicial no Banco do Brasil ou na Caixa, e a data de saque é informada pelo TRF responsável pelo processo

Quem venceu na Justiça uma ação contra o INSS e espera receber valores atrasados deve ficar atento ao andamento do processo nos próximos dias. O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) R$ 3,52 bilhões para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em setembro de 2026. O lote reúne 243.718 processos e 313.181 beneficiários, de acordo com comunicado divulgado pelo CJF nesta terça-feira, 20.

A maior parte do dinheiro tem destino previdenciário. São R$ 2,93 bilhões para ações ligadas ao INSS e a benefícios assistenciais, como revisões de aposentadorias, pensões e auxílio-doença. Esse grupo soma 138.945 processos e 193.242 beneficiários. Na prática, de cada R$ 10 liberados no lote, pouco mais de R$ 8 vão para segurados do INSS.

No mês passado, a Justiça Federal havia liberado R$ 2,68 bilhões para pagamentos atrasados do INSS.

O que são as RPVs

As RPVs são a forma de pagamento de dívidas da União reconhecidas pela Justiça em valores de até 60 salários mínimos. Elas correspondem a quantias que o governo deixou de pagar ou pagou a menos e que, depois de decisão judicial definitiva, precisam ser quitadas. Valores acima desse limite entram na fila dos precatórios, que têm calendário próprio e costumam demorar mais.

Lote de RPVs liberado pelo CJF em outubro de 2026
Tipo de açãoValor liberadoProcessosBeneficiários
INSS e benefícios assistenciaisR$ 2,93 bilhões138.945193.242
Demais ações contra a UniãoR$ 588,3 milhões104.773119.939
TotalR$ 3,52 bilhões243.718313.181

Fonte: Conselho da Justiça Federal (CJF)

Quanto cada TRF recebeu

O TRF da 1ª Região, que atende o Distrito Federal e outros 12 estados, ficou com a maior parcela do lote. Foram R$ 1,08 bilhão no total, dos quais R$ 914,4 milhões para ações previdenciárias e assistenciais. Em seguida aparecem o TRF-4, com jurisdição sobre a Região Sul, e o TRF-5, que cobre seis estados do Nordeste.

Distribuição dos recursos por Tribunal Regional Federal
TribunalEstados atendidosTotal liberadoINSS e assistenciaisProcessos (INSS)Beneficiários (INSS)
TRF-1DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e APR$ 1,08 bilhãoR$ 914,4 milhões42.06451.162
TRF-2RJ e ESR$ 304,0 milhõesR$ 217,8 milhões9.88014.649
TRF-3SP e MSR$ 480,4 milhõesR$ 370,2 milhões12.58416.667
TRF-4RS, PR e SCR$ 688,8 milhõesR$ 589,0 milhões32.38646.914
TRF-5PE, CE, AL, SE, RN e PBR$ 617,9 milhõesR$ 523,2 milhões25.06642.362
TRF-6MGR$ 345,4 milhõesR$ 316,4 milhões16.96521.488
TotalR$ 3,52 bilhõesR$ 2,93 bilhões138.945193.242

Fonte: Conselho da Justiça Federal (CJF)

Como o dinheiro chega ao beneficiário

O CJF repassa os recursos aos TRFs, e cada tribunal faz os depósitos segundo um cronograma próprio. Por isso, a data em que o valor fica disponível para saque varia conforme a região onde o processo tramitou.

O pagamento não cai na conta bancária que o beneficiário usa no dia a dia. O dinheiro é depositado em uma conta judicial aberta em nome de cada beneficiário no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Depois que o tribunal informa a liberação, o saque pode ser feito em uma agência do banco indicado, com apresentação de documentos. Em alguns casos, é possível pedir a transferência para uma conta indicada pelo advogado.

Como saber se você vai receber

Ter um pedido de aposentadoria ou benefício negado pelo INSS não basta. Para entrar no lote, é preciso ter vencido uma ação judicial contra o órgão e ter uma RPV expedida. A verificação pode ser feita em quatro passos.

  1. Acompanhe o andamento do processo no site da Justiça Federal.
  2. Procure informações sobre a expedição da RPV ou sobre a liberação do pagamento.
  3. Acesse a consulta de RPVs no portal do TRF responsável pelo processo, que informa a data em que o dinheiro estará disponível.
  4. Tenha em mãos o número do processo, o CPF do autor da ação ou o número da OAB do advogado, conforme o sistema de cada tribunal.
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