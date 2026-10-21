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Pesquisa Veritá: Flávio Bolsonaro tem 50,7% e Lula, 49,3%, no 2º turno, em empate técnico

No cenário de votos totais, Flávio pontua com 49,7%, enquanto Lula tem 48,2%. Brancos e nulos representam 1,4% da amostra, e os eleitores indecisos somam apenas 0,7%

2º turno: candidatos estão estão tecnicamente empatados (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

2º turno: candidatos estão estão tecnicamente empatados (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13h01.

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O senador Flavio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo segundo turno, de acordo com a pesquisa do Instituto Veritá divulgada nesta quarta-feira, 21.

Enquanto Flávio registra 50,7% dos votos válidos, Lula tem 49,3%. A margem de erro é de um ponto percentual.

Na comparação com a pesquisa divulgada no sábado, 17, o senador do PL oscilou de 51,1% para 50,7%. O atual presidente teve uma variação positiva de 48,9% para 49,3%.

No cenário de votos totais, o candidato do PL pontua com 49,7%, enquanto o petista alcança 48,2%. Brancos e nulos representam 1,4% da amostra, e os eleitores indecisos somam 0,7%.

Ao todo, 48,2% dos respondentes votaram em Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Outros 46% optaram por Lula. Entre os demais nomes na primeira etapa, Augusto Cury (Avante) obteve 2,5% dos votos, seguido por Renan Santos (Missão), que marcou 1,6%, e pelo governador Ronaldo Caiado (PSD), com 1,2%. Outros candidatos somaram 0,4%.

A pesquisa foi uma das que mais se aproximou do resultado do primeiro turno. A pesquisa da véspera mostrou Flávio com 47% e Lula com 45%. Na urna, o senador do PL registrou 47,03% enquanto o petista teve 45,16%.

O equilíbrio no cenário geral esconde divisões demográficas expressivas. Entre os eleitores evangélicos, Flávio Bolsonaro consolida forte vantagem, registrando 66% das intenções totais, contra 32% de Lula.

O atual presidente, por sua vez, lidera entre os católicos, com 52,8% ante 45,5% do adversário, e domina o eleitorado feminino, segmento em que marca 55,4% contra 42,8% do nome do PL. Já entre os homens, o candidato do PL vence por 57,5% a 40,2%.

Regionalmente, Lula mantém hegemonia no Nordeste (59,8% a 38,9%), enquanto Flávio Bolsonaro avança com margem isolada no Centro-Oeste (63,8% a 33,6%) e no Sul (58,1% a 40,1%). No Sudeste, maior colégio eleitoral do país, o PL marca 50,9% contra 46,5% do PT.

No recorte por renda familiar, o petista vence entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, com 53%. O candidato da oposição, em contrapartida, lidera na faixa intermediária de dois a cinco salários, pontuando com 54,6%.

Expectativa de vitória presidencial

Embora os números mostrem um cenário estatisticamente empatado na intenção de voto, a percepção do eleitorado sobre o desfecho do pleito apresenta uma expectativa mais próxima do que foi o primeiro turno.

Questionados sobre quem venceria a eleição de forma independente da sua escolha pessoal, 52,3% dos entrevistados em votos válidos acreditam na vitória de Flávio Bolsonaro.

Por outro lado, 47,7% dos eleitores avaliam que Lula será o vencedor do pleito. O recorte demonstra um leve distanciamento entre o voto declarado e a percepção de favoritismo na reta final.

A pesquisa Instituto Veritá entrevistou 15.554 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de unidade automatizada de respostas. A margem de erro é de 1,0 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria do Instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06396/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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