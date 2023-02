Acompanhe ao vivo a eleição para presidente do Senado

O Senado Federal inicia os trabalhos de 2023 nesta quarta-feira, 1º, com a posse dos senadores eleitos em outubro de 2022 e a eleição do presidente da casa e dos demais cargos da Mesa Diretora.

Serão duas reuniões. A primeira acontece às 15h, onde os senadores a serem empossados prestam o compromisso regimental, sem discurso dos presentes.

Depois da posse, por volta das 16h, começa a segunda reunião preparatória destinada à eleição do presidente do Senado. O mandato do presidente, que também responde pela presidência do Congresso Nacional, é de dois anos.

Os candidatos ao comando do Senado tem direito à palavra para defender suas ideias. Logo após é realizada a votação secreta, com uso de cédula a ser depositada em urna.

Os senadores são chamados a votar de acordo com a ordem de criação dos estados, assim como ocorre na posse dos parlamentares. Vence a eleição quem recebe a maioria absoluta dos votos (41 senadores).

Quem disputa a presidência do Senado?

O senador e atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), busca a reeleição. Ele tem o apoio formal do PT, MDB, PDT e PSB, que, somados ao PSD, contam com 42 senadores, um a mais do que o necessário para ser eleito. Lula aposta na recondução de Pacheco para ter um aliado no comando da Casa. O governo federal depende do aval dos senadores para nomear ministros de tribunais superiores, diretores de agências, embaixadores, além de maioria para aprovar projetos de seu interesse.

Ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN) é quem desafia Pacheco pelo comando do Senado. Ele tem o apoio de um bloco de 23 parlamentares composto por PL, PP e Republicanos. A eleição de Marinho poderia fortalecer a oposição do governo Lula e dar uma sobrevida para o ex-presidente Bolsonaro.

Ambos buscam parlamentares de siglas que ainda não declararam um lado na disputa, como União Brasil, PSDB e Podemos, que, juntos, têm 19 representantes. Eduardo Girão (Podemos-CE) também concorre, mas tem chances remotas de vitória.

Eleição do Senado ao vivo

O que é a Mesa Diretora do Senado?

A Mesa é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com a Câmara dos Deputados.

A Mesa Diretora compõe-se da presidência (presidente e dois vice-presidentes) e da Secretaria — formada por quatro secretários e quatro suplentes.