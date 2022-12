Acompanhe ao vivo a diplomação de Lula e Alckmin no TSE

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice Geraldo Alckmin serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12, às 14h. A cerimônia acontece no Plenário do Tribunal, em Brasília.

A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar os candidatos eleitos pela maioria dos brasileiros. Lula e Alckmin venceram o pleito deste ano com mais de 60 milhões de votos, contra 58,2 milhões de votos recebidos por Bolsonaro. Essa foi a margem mais apertada de votos desde a redemocratização.

Com o ato, Lula e Alckmin estarão habilitados para o exercício do mandato de 2023-2026. A entrega dos documentos acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o fim dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação.

Diplomação de Lula e Alckmin ao vivo

A cerimônia de diplomação de Lula e Alckmin será transmitida ao vivo no canal da TV Justiça e no canal do TSE no YouTube.

