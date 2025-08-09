Brasil

Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

Entre os feridos, 11 estão em estado grave

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10h36.

Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus de viagem resultou na morte de 11 pessoas e deixou outras 45 feridas na BR-163, em Lucas do Rio Verde (MT), a cerca de 360 km da capital Cuiabá.

A colisão ocorreu na altura do km 648, na noite desta sexta-feira. Entre os feridos, 11 estão em estado grave.

O ônibus partiu de Cuiabá e estava a caminho da cidade de Sinop quando colidiu frontalmente com o caminhão, conforme informações da Nova Rota do Oeste, concessionária responsável pela rodovia.

Ainda segundo a concessionária, o motorista da carreta está entre as vítimas de maior gravidade e permanece internado. Outras 26 pessoas apresentam ferimentos de média gravidade e oito tiveram lesões leves.

As vítimas atendidas pela concessionária foram encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.

A perícia foi finalizada durante a madrugada, segundo a Nova Rota, que também informou que equipes operacionais realizaram a retirada dos veículos envolvidos e a limpeza da rodovia.

Devido à gravidade da ocorrência, o trabalho de remoção e limpeza foi "complexo", segundo a concessionária. O tráfego foi totalmente liberado por volta das 7h40, após a desobstrução completa da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente está sendo apurada, e mais informações serão divulgadas após a conclusão do laudo pericial.

Procurada, a Rio Novo Transportes, responsável pelo ônibus de viagem, ainda não respondeu.

