Acidente com ônibus escolar deixa pelo menos 23 mortos em Alagoas

Um acidente com um ônibus escolar na tarde deste domingo, 24, na Serra da Barriga, na cidade de União dos Palmares, na Zona da Mata alagoana, deixou pelo menos 23 mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado. Os corpos estão em um local de difícil acesso.

Segundo o governo, 22 pessoas morreram no local do acidente. Uma gestante foi socorrida, para o Hospital Regional da Mata, mas morreu na unidade.

O Corpo de Bombeiros encaminhou três viaturas e um helicóptero para fazer o resgate das vítimas. Segundo a Secretaria de Estado da Comunicação, 29 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo o governo do estado, boa parte das vítimas são crianças que participavam de um projeto para ver o pôr do sol na Serra. Os passageiros estavam a caminho do Quilombo dos Palmares.

Veículo capotou por 400 metros

O ônibus escolar era terceirizado e prestava serviço para a Prefeitura de União. A informação preliminar é de que o veículo capotou de ré por cerca de 400 metros e caiu na ribanceira. Muitos dos passageiros estavam sem cinto de segurança e foram arremessados.

O local do acidente é de difícil acesso, em meio a uma mata, e com pouca comunicação. O resgate é prejudicado ainda pela falta de luz.

O governo disponibilizou 21 leitos de UTI Pediátrica e 3 de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, encaminhou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o resgate, e fez um alerta geral para todos os hospitais da rede pública para receberem as vítimas dessa tragédia.

Em nota, o governador também decretou luto oficial de três dias.

"Recebi com extrema tristeza a notícia da tragédia ocorrida em União dos Palmares, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas. Determinei a total mobilização do Estado, com equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e toda a estrutura de saúde atuando no socorro às vítimas, que já estão sendo atendidas nas unidades de Saúde do Estado, em Maceió e União dos Palmares. Neste momento de imensa dor, o Governo de Alagoas decreta luto oficial por três dias em respeito às vidas perdidas e manifesta total solidariedade às famílias e amigos das vítimas", diz a nota.

As aulas da rede municipal e estadual serão suspensas amanhã em União dos Palmares.

