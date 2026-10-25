Secretário da Salvador que teve prisão decretada está em Paris, diz prefeitura

O secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, teve a prisão decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mas está em Paris a convite do governo francês e deve retornar na segunda-feira, 26, segundo a Secretaria de Comunicação de Salvador. A prefeitura afirma que ele se apresentará às autoridades ao desembarcar. O caso envolve a operação dos ônibus no dia da votação.

O secretário de mobilidade de Salvador, Pablo Souza, que teve a prisão decretada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), está em Paris a convite do governo da França. A informação foi confirmada à EXAME pela Secretaria de Comunicação de Salvador. O retorno de Pablo Souza está previsto para segunda-feira, 26.

Em nota, a administração municipal informou que, ao desembarcar no país, o titular da pasta irá se apresentar às autoridades para prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos registrados durante a operação do transporte público no dia da votação.

TRE determinou multa e fiscalização

Além da ordem de prisão, o presidente do TRE-BA determinou a aplicação de multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento da decisão judicial.

O magistrado também ordenou que a Polícia Civil da Bahia acompanhe o cumprimento da medida, inclusive com o uso de drones para monitoramento. A decisão foi encaminhada ainda à Polícia Federal, que deverá apurar possíveis crimes eleitorais relacionados ao transporte de eleitores.

Prefeitura afirma que frota já foi normalizada

Em comunicado oficial, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que todos os ônibus foram liberados para circular com frota máxima, mesmo aqueles que inicialmente apresentavam adesivos considerados propaganda eleitoral irregular.

Segundo a pasta, a operação foi restabelecida após diálogo entre equipes técnicas e representantes sindicais, permitindo a retomada gradual do serviço ao longo da manhã.

Por volta das 13h35, Pablo Souza afirmou em publicação nas redes sociais que o sistema de transporte já havia sido normalizado."A ação do adesivaço trouxe grandes repercussões operacionais, mas o serviço já se encontra normalizado", escreveu o secretário.

Procon identificou veículos parados

Durante fiscalização realizada ao longo do domingo, o Procon da Bahia informou ter encontrado 55 ônibus parados, apesar de os veículos estarem aptos para operação.

O órgão afirmou que a fiscalização continua em diferentes regiões da capital baiana, incluindo bairros do subúrbio ferroviário.

Prefeitura diz que atraso ocorreu para retirar propaganda irregular

A gestão municipal sustenta que os atrasos registrados no início da manhã foram consequência da necessidade de remover adesivos instalados clandestinamente nos coletivos.

Segundo a prefeitura, a legislação eleitoral proíbe a utilização do transporte público gratuito com qualquer tipo de propaganda partidária ou eleitoral.

A administração citou o artigo 88 da Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estabelece que o transporte público disponibilizado para o dia da eleição deve ser oferecido sem distinção entre os eleitores e sem a veiculação de material de campanha eleitoral.

Operação segue em processo de regularização

A Prefeitura de Salvador informou que os principais corredores de ônibus já operavam normalmente desde o final da manhã deste domingo.

Segundo a Semob, eventuais dificuldades remanescentes em alguns bairros estariam relacionadas a obstáculos nas vias, como veículos estacionados irregularmente e aglomerações de pessoas que dificultam a circulação dos coletivos.

A gestão municipal também destacou que havia publicado, em 21 de outubro, um decreto determinando a operação com frota máxima durante o segundo turno e ressaltou que, no primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro, o sistema de transporte funcionou sem registrar intercorrência