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Votação no exterior: Lula vence Flávio Bolsonaro na Palestina no 2º turno

Assim como no 1° turno, o petista manteve a liderança na votação em Ramallah; resultado oficial será divulgado pelo TSE após as 17h

Votação no exterior: o petista contabiliza 1.000 votos (95,60%) nas três seções eleitorais de Ramallah (Renato Pizzutto/Band)

Votação no exterior: o petista contabiliza 1.000 votos (95,60%) nas três seções eleitorais de Ramallah (Renato Pizzutto/Band)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h01.

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RESUMO ＋

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, venceu neste domingo, 25, o segundo turno da eleição presidencial na Palestina, com 1.000 votos (95,60%) nas três seções de Ramallah. O senador Flávio Bolsonaro (PL) teve 46 votos (4,40%). O resultado é parcial, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgará o consolidado após as 17h.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, venceu o segundo turno da eleição presidencial na Palestina, realizado neste domingo, 25. O petista contabiliza 1.000 votos (95,60%) nas três seções eleitorais de Ramallah. O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 46 votos (4,40%), segundo os boletins de totalização das urnas.

Ao todo, 1.069 dos 2.135 eleitores aptos compareceram às urnas. Foram registrados oito votos em branco e 15 nulos.

O resultado, no entanto, é parcial. O consolidado só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h (horário de Brasília), quando a votação termina no Brasil.

Em comparação com o primeiro turno, Lula recebeu 78 votos a menos na Palestina, mas ampliou sua participação nos votos válidos de 93,17% para 95,60%. Flávio Bolsonaro manteve os 46 votos registrados na primeira etapa, passando de 3,98% para 4,40% dos votos válidos

Em Israel, Flávio Bolsonaro venceu a disputa

Nos cinco boletins de Tel Aviv, o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 699 votos (80,81%), contra 166 (19,19%) de Lula. Dos 3.443 eleitores aptos na cidade, 902 compareceram à votação. Foram contabilizados 18 votos em branco e 19 nulos.

Como foi o 1º turno no exterior?

No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro liderou em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. No total, o petista recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) do senador. A abstenção foi de 62,69%.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.

'Perguntas frequentes'

Quem venceu o segundo turno da eleição presidencial na Palestina? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva venceu a votação na Palestina com 1.000 votos, equivalentes a 95,60% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 46 votos, ou 4,40%.

Quantos eleitores votaram na Palestina? ＋

Ao todo, 1.069 dos 2.135 eleitores aptos compareceram às três seções eleitorais de Ramallah. A votação teve oito votos em branco e 15 nulos.

O resultado da eleição na Palestina já é definitivo? ＋

Não. O resultado divulgado pelos boletins de urna é parcial, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só apresentará o consolidado após as 17h, pelo horário de Brasília.

Quem venceu a votação presidencial em Israel? ＋

Flávio Bolsonaro venceu nos cinco boletins de Tel Aviv com 699 votos, ou 80,81% dos votos válidos. Lula recebeu 166 votos, equivalentes a 19,19%.

Como foi o primeiro turno da eleição presidencial no exterior? ＋

Lula venceu em 64 países no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro liderou em 36, com empate na Guiné-Bissau. Lula recebeu 157.387 votos, ou 47,57%, e Flávio Bolsonaro teve 143.900, ou 43,49%.

Por que os resultados do exterior aparecem antes dos votos do Brasil? ＋

Os resultados aparecem antes por causa do fuso horário de países da Ásia, Europa e Oceania. Segundo o TSE, porém, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos do exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

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