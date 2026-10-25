Votação no exterior: Lula vence Flávio Bolsonaro na Palestina no 2º turno

Votação no exterior: o petista contabiliza 1.000 votos (95,60%) nas três seções eleitorais de Ramallah (Renato Pizzutto/Band)
Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15h01.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, venceu neste domingo, 25, o segundo turno da eleição presidencial na Palestina, com 1.000 votos (95,60%) nas três seções de Ramallah. O senador Flávio Bolsonaro (PL) teve 46 votos (4,40%). O resultado é parcial, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgará o consolidado após as 17h.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, venceu o segundo turno da eleição presidencial na Palestina, realizado neste domingo, 25. O petista contabiliza 1.000 votos (95,60%) nas três seções eleitorais de Ramallah. O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 46 votos (4,40%), segundo os boletins de totalização das urnas.Ao todo, 1.069 dos 2.135 eleitores aptos compareceram às urnas. Foram registrados oito votos em branco e 15 nulos.
O resultado, no entanto, é parcial. O consolidado só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h (horário de Brasília), quando a votação termina no Brasil.
Em comparação com o primeiro turno, Lula recebeu 78 votos a menos na Palestina, mas ampliou sua participação nos votos válidos de 93,17% para 95,60%. Flávio Bolsonaro manteve os 46 votos registrados na primeira etapa, passando de 3,98% para 4,40% dos votos válidos
Nos cinco boletins de Tel Aviv, o senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 699 votos (80,81%), contra 166 (19,19%) de Lula. Dos 3.443 eleitores aptos na cidade, 902 compareceram à votação. Foram contabilizados 18 votos em branco e 19 nulos.
No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro liderou em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. No total, o petista recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) do senador. A abstenção foi de 62,69%.
Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.
O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.
No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.
Luiz Inácio Lula da Silva venceu a votação na Palestina com 1.000 votos, equivalentes a 95,60% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro recebeu 46 votos, ou 4,40%.
Ao todo, 1.069 dos 2.135 eleitores aptos compareceram às três seções eleitorais de Ramallah. A votação teve oito votos em branco e 15 nulos.
Não. O resultado divulgado pelos boletins de urna é parcial, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só apresentará o consolidado após as 17h, pelo horário de Brasília.
Flávio Bolsonaro venceu nos cinco boletins de Tel Aviv com 699 votos, ou 80,81% dos votos válidos. Lula recebeu 166 votos, equivalentes a 19,19%.
Lula venceu em 64 países no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro liderou em 36, com empate na Guiné-Bissau. Lula recebeu 157.387 votos, ou 47,57%, e Flávio Bolsonaro teve 143.900, ou 43,49%.
Os resultados aparecem antes por causa do fuso horário de países da Ásia, Europa e Oceania. Segundo o TSE, porém, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos do exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.