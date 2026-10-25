Votação no exterior: Flávio Bolsonaro vence Lula em Israel no 2º turno

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu o segundo turno da eleição presidencial em Israel neste domingo, 25, com 699 votos (80,81%) nos cinco boletins de Tel Aviv. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 166 votos (19,19%). O resultado é parcial, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgará o consolidado após as 17h.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu o segundo turno da eleição presidencial em Israel, realizado neste domingo, 25. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 699 votos (80,81%) nos cinco boletins de totalização das urnas de Tel Aviv. O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 166 votos (19,19%).

Ao todo, 902 dos 3.443 eleitores aptos na cidade compareceram à votação. Foram registrados 18 votos em branco e 19 nulos.

O resultado, no entanto, é parcial. O consolidado só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as 17h (horário de Brasília), quando a votação termina no Brasil.

Como foi o 1º turno em Israel?

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro também venceu em Tel Aviv, com 523 votos (74,40%), contra 92 votos (13,09%) de Lula, segundo os dados do texto de referência.

No segundo turno, o senador recebeu 176 votos a mais e ampliou sua participação nos votos válidos de 74,40% para 80,81%, avanço de 6,41 pontos percentuais. Lula passou de 92 para 166 votos.

No primeiro turno, Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro liderou em 36. Houve empate na Guiné-Bissau. No total, o petista recebeu 157.387 votos (47,57%), contra 143.900 (43,49%) do senador. A abstenção foi de 62,69%.

Lula vence Flávio Bolsonaro na Palestina no 2º turno

Já na Palestina, Lula venceu o segundo turno da eleição presidencial. O candidato à reeleição contabiliza 1.000 votos (95,60%) nas três seções eleitorais de Ramallah. Enquanto Flávio Bolsonar.o recebeu 46 votos (4,40%), segundo os boletins de totalização das urnas.

Ao todo, 1.069 dos 2.135 eleitores aptos compareceram às urnas. Foram registrados oito votos em branco e 15 nulos.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.