A máscara gigante do governo do Amazonas que virou piada na internet

A Secretaria de Educação do governo do Amazonas errou (e feio) no tamanho único das máscaras distribuídas aos alunos da rede estadual de Manaus, que retornaram às aulas nesta semana.

Apesar de necessária para conter a propagação do novo coronavírus, a máscara para fazer efeito precisa preencher todo o rosto abaixo do nariz, evitando o maior número de brechas para entrada de ar.

O item enviado aos alunos, contudo, é muito grande, como mostra a imagem a seguir:

Máscaras fornecidas aos alunos não se ajustam bem ao rosto

Como piada, os alunos começaram a divulgar diversas funções que as máscaras podem ter, como virar top e servir como proteção aos olhos para dormir. Tudo menos proteger da covid-19.

Veja as reações:

As máscaras da Seduc já vem com 3 funções:

Para cobrir o olho e dormir na aula

Para fazer Top pós quarentena

E proteger de covid tbm pic.twitter.com/Hsp03onIsg — SELPINK IN YOUR AREA 🍦 (@UMonoban) August 11, 2020

E a máscara que o estado do Amazonas deu pro povo pic.twitter.com/SzfZrmWVu4 — renan (@renanmendis) August 12, 2020

“A máscara que o estado do Amazonas deu pro povo” Same energy pic.twitter.com/XIi4A9HgP8 — Gobriell (@joaogobriell) August 12, 2020

Essa máscara da seduc e boa mesmo hein, dá até pra tirar um cochilo nela@manausmemess pic.twitter.com/PYoTLyarNG — Raquel Gata (@raquel_slvaa) August 11, 2020

Perto de uma máscara comum….