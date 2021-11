75% da população do Rio está imunizada contra covid-19

A cidade do Rio atingiu neste sábado a marca de 75% da população vacinada com duas doses contra a Covid-19. Entre os maiores de 12 anos, público alvo da imunização, a capital chegou a quase 88% de cobertura das duas doses da vacina. Ao todo são quase cinco milhões de pessoas com o ciclo vacinal completo na capital, que também se aproxima de chegar a um milhão de doses de reforço aplicadas.

Até a última semana estava previsto que quando a cidade atingisse o índice o uso obrigatório de máscaras em locais fechados seria flexibilizado. Entretanto, nesta sexta-feira o prefeito Eduardo Paes publicou um decreto que retirou o "gatilho automático" para a flexibilização. Segundo Paes, apesar de uma autorização do Comitê Científico para a flexibilização ele entendeu que a medida poderia passar uma mensagem de que a pandemia havia acabado. Por isso não há mais data para o uso da proteção deixar de ser obrigatório.

A Prefeitura do Rio, publicou nesta sexta-feira o novo calendário no qual antecipa data para cobrança de apresentação do passaporte da vacina em locais públicos por pessoas a partir de 15 anos. Segundo a informação da Secretaria Municipal de Saúde, em suas redes sociais, a cobrança já vale a partir desta sexta-feira, 12.

A medida, segundo o órgão, se deve à antecipação do prazo para a segunda dose da Pfizer para pessoas com 12 anos ou mais. Sendo assim todas as pessoas a partir dessa idade deverão apresentar seus comprovantes de vacinação com as duas doses para acessar locais públicos, como estádios esportivos, cinemas, teatros, museus, entre outros.

A secretaria informou que também os idosos, com 61 anos ou mais, deverão apresentar seus respectivos comprovantes com o ciclo vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina contra a covid-19 , além da dose de reforço. Já as crianças e os adolescentes menores de 15 anos não precisarão apresentar comprovante.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a comprovação da situação vacinal pode ser feita com o certificado de vacinação digital disponível na plataforma ConecteSUS ou com comprovante, caderneta ou cartão de vacinação.

Intervalo menor

Durante a divulgação do boletim semanal sobre a Covid-19, nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio classificou toda a cidade com risco baixo para a doença pela segunda semana seguida. O município também adiantou o calendário da vacinação e todos os maiores de 12 anos podem se vacinar com a segunda dose da Pfizer no intervalo mínimo de 21 dias. Na próxima semana, a prefeitura prevê concluir a dose de reforço em todos os idosos.

— Seria interessante o ministério (da Saúde) avançar a terceira dose até 30 anos para chegar no réveillon e o ano que vem com esse grupo já começando a receber. É um pleito da cidade do Rio — pediu o prefeito Eduardo Paes.