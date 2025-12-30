43% dos eleitores querem vice-presidente que priorize economia, diz pesquisa

Uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025 revela que a maioria do eleitorado brasileiro deseja um candidato a vice-presidente com perfil técnico, voltado à economia.

Segundo o levantamento, 43,2% dos entrevistados acreditam que, para vencer as eleições contra o governo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato da oposição deve escolher um vice que “priorize a economia, sendo um empresário ou técnico, sem ligação forte com política ideológica”.

A pesquisa ouviu 2.038 eleitores em 163 municípios de 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para o total da amostra e de até 5,8 pontos em recortes regionais.

Outras opções de perfil para o cargo de vice tiveram menor adesão. Para 19,1% dos entrevistados, o ideal seria um político mais moderado, que “traga votos de quem não é de direita, sendo de centro, mesmo que isso desagrade parte da base bolsonarista”.

Já 12,8% preferem um nome que “garanta os votos da direita, sendo um conservador fiel a Bolsonaro, mesmo que isso afaste eleitores de centro”. Outros 25% não souberam ou não opinaram.

A preferência por um vice com perfil técnico e foco na economia aparece de forma consistente em diferentes segmentos.

Regiões do Brasil

No recorte por região, o Sudeste concentra o maior apoio a essa alternativa, com 48,4%. No Sul, a taxa é de 45,8%, e no Norte e Centro-Oeste, 40,2%. O menor índice foi registrado no Nordeste, com 35,6%.

Entre os eleitores com ensino superior, 46,2% também disseram preferir um vice com esse perfil técnico, índice acima da média nacional. Entre os jovens de 25 a 34 anos, esse número chega a 46,2%.

O levantamento também investigou quais características gerais os eleitores mais valorizam em um candidato a vice-presidente.

O perfil mais citado foi o de alguém ligado ao setor produtivo ou agronegócio, com 24,4% das menções. A seguir vieram as opções “mulher com olhar feminino” (22,3%) e “político experiente do Nordeste” (13,2%).