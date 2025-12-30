Correios ampliam entregas, mas prejuízo chega a R$ 6 bilhões

Apesar da crise financeira que já dura 12 trimestres consecutivos, os Correios registraram um leve crescimento nas receitas com encomendas e mensagens no terceiro trimestre de 2025, segundo dados da companhia encerrados em 30 de setembro.

A estatal somou R$ 7,2 bilhões em receita com encomendas e R$ 3,6 bilhões com mensagens — os maiores valores desde 2022. Ainda assim, o cenário segue desafiador: o prejuízo no período alcançou R$ 6 bilhões, quase o triplo dos R$ 2,1 bilhões registrados no mesmo período de 2024.

Um dos principais fatores por trás da queda nas receitas foi a diminuição nas postagens internacionais. O segmento, que antes representava mais de 20% do faturamento da empresa, recuou quase R$ 2 bilhões, fechando em apenas R$ 1,1 bilhão.

A retração está diretamente ligada ao programa “Remessa Conforme”, criado pelo Ministério da Fazenda em 2023.

A medida instituiu um imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, antes isentas, e abriu espaço para que empresas privadas passassem a operar o frete no Brasil, reduzindo a obrigatoriedade de uso dos Correios.

Com isso, a estatal perdeu participação relevante no mercado de encomendas. Segundo dados apresentados em coletiva nesta segunda-feira, 29, a fatia dos Correios caiu de 51% em 2019 para apenas 22% em 2025.

“O monopólio de cartas em centros urbanos deixou de ser suficiente para financiar os serviços postais universais em regiões remotas ou deficitárias”, afirmou o presidente da empresa, Emmanoel Rondon.

O plano de recuperação

Para enfrentar a crise, os Correios apresentaram um plano de reestruturação com o objetivo de equilibrar as contas até 2026 e voltar ao lucro a partir de 2027.

O plano prevê corte de R$ 2,1 bilhões em gastos com pessoal, venda de R$ 1,5 bilhão em imóveis não operacionais e o fechamento de mil agências.

Além disso, a companhia vai implementar um Programa de Demissão Voluntária (PDV) e espera reduzir em até 15 mil o número de funcionários, o equivalente a 18% da força de trabalho. Outra medida será a reformulação do plano de saúde, com a expectativa de economizar R$ 500 milhões por ano.

Na tentativa de manter as operações, a estatal já contratou um empréstimo de R$ 12 bilhões com bancos privados.

A intenção inicial era captar R$ 20 bilhões, mas o valor foi negado pelo Tesouro Nacional por conta das taxas de juros elevadas.

Agora, a direção da empresa busca mais R$ 8 bilhões, que podem vir via aportes públicos ou nova rodada de crédito.

Entre 2027 e 2030, a empresa também prevê um investimento de R$ 4,4 bilhões por meio de uma linha de financiamento do Novo Banco de Desenvolvimento (Brics), presidido por Dilma Rousseff.

O valor será destinado à automação de centros de tratamento, renovação da frota, descarbonização, modernização de TI e reestruturação da malha logística.

Mesmo com os ajustes e cortes, a expectativa da empresa é aumentar a receita total para R$ 21 bilhões em 2027. Em 2024, o faturamento fechou em R$ 18,9 bilhões, abaixo dos R$ 19,2 bilhões de 2023 e dos R$ 19,8 bilhões de 2022.

O desafio, agora, é reverter a curva de prejuízos e reposicionar os Correios em um mercado cada vez mais competitivo.