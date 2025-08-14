Em Pernambuco, Lula é aprovado por 54,9% e reprovado por 41,6%, diz Paraná Pesquisas

A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovada por 54,9% dos eleitores de Pernambuco e reprovada por 41,6%, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 14.

Os dados indicam uma variação positiva em relação ao último levantamento, realizado em março deste ano, quando 52,5% aprovavam e 43,7% reprovavam o governo federal.

A pesquisa destacou ainda que dos 1.510 eleitores entrevistados, 3,5% não souberam ou não responderam.

Avaliação da gestão

Na avaliação qualitativa, 14,4% classificaram a administração como ótima e 24,4% como boa, somando 38,8% de percepção positiva. Outros 26,2% consideraram o governo regular.

Entre as avaliações negativas, 6,2% classificaram a gestão como ruim e 27,8% como péssima, totalizando 34%.

A aprovação é mais alta entre pessoas com ensino fundamental (62,8%) e eleitores com 60 anos ou mais (67,3%). Entre os que não participaram de celebrações religiosas nos dez dias anteriores à pesquisa, o índice de aprovação foi de 60,4%, contra 49,3% entre os que participaram.

A pesquisa ouviu 1.510 eleitores em 62 municípios pernambucanos entre os dias 1º e 5 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.