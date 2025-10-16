30% dos brasileiros que usam app de banco evitam sair de casa com celular, aponta Datafolha

Ao todo, 30% dos brasileiros que possuem aplicativos de banco instalados no celular costumam deixar o aparelho em casa por medo de serem assaltados.

O percentual, apontado em um levantamento encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao instituto de pesquisas Datafolha, corresponde a mais de 52 milhões de pessoas, mas é menor do que o registrado no ano passado, quando 34% dos entrevistados respondeu "sim" quando perguntado sobre o costume.

Segundo a pesquisa, o comportamento é mais comum entre pessoas de 60 anos ou mais: 37% afirmaram ter o hábito de deixar o celular em casa. Entre jovens de 16 a 24 anos, o percentual foi de 22%.

Escolher sair sem celular por medo de ter o aparelho roubado e as contas bancárias invadidas também é mais frequente (34%) entre pessoas com renda familiar equivalente a até dois salários mínimos (R$ 3.036). Na comparação, a maior diferença é daqueles com renda familiar entre cinco e dez salários mínimos (R$ 7.590 a R$ 15.180): 23% dessa população afirmaram sair sem o telefone.

No comparativo por fatores geográficos, o Nordeste encabeçou a lista entre as regiões com mais habitantes que afirmaram ter esse hábito, com 36%. A região Sul, por outro lado, registrou o menor nível, com apenas 18%.

O levantamento ouviu 2.007 brasileiros com mais de 16 anos, em 130 municípios de todas as regiões do país, entre 2 e 6 de junho. A pesquisa analisou a percepção da população sobre questões como a presença do crime organizado, casos de violência e golpes financeiros e atuação policial.

A pesquisa aponta, ainda, que ocultar ou desinstalar apps de bancos, serviços ou lojas por motivos de insegurança é um hábito tão comum quanto simplesmente deixar o aparelho para trás na hora de sair pela porta de casa, com os mesmos 30%. O comportamento também apresenta queda semelhante no comparativo com 2024, quando bateu 33%.

Veja mais dados do levantamento

Segundo o estudo, 60% da população geral — tendo ou não app de banco instalado — preferem manter o aparelho guardado enquanto está fora de casa. Os dados também variam quando acrescentados aspectos sociais e econômicos. As mulheres, por exemplo, têm mais receio de serem assaltadas em comparação com os homens.

Enquanto 68% delas deixam de utilizar o celular quando estão fora de casa para não correrem o risco de serem abordadas, entre os homens a proporção é de 53%. Pessoas com 60 anos ou mais também costumam ser mais receosas (68%) que aquelas entre 16 e 24 anos (57%).

Quando considerada a escolaridade, a taxa entre quem tem ensino superior sobe para 67%. Fatores econômicos também interferem no medo de ser assaltado: 63% das pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos (R$ 3.036) evita usar o celular nas ruas, enquanto 53% dos que recebem de cinco a 10 salários mínimos (entre R$ 7.590 e R$ 15.180) adotam a mesma cautela.