Variante rara de bactéria provoca recall de 60 toneladas de carne nos EUA

Uma inspeção realizada pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) em um frigorífico de Nova Jersey, nos Estados Unidos, detectou a presença de uma variante rara da bactéria E.coli em mais de 60 toneladas de carne. O governo americano solicitou o recall do produto nesta semana. De acordo com o FDA, a variante 0103 pode provocar diarreia, não raro com sangramento, e vômitos. Não há relatos de agravamentos agudos do quadro, embora a hospitalização possa ser necessária.

“O problema foi descoberto durante testes de rotina de produtos importados”, informou o FDA em comunicado. “Não houve relatos de doença ou reações adversas depois do consumo desses produtos”.

A carne infectada foi produzida entre os dias 1º de fevereiro e 8 de abril, segundo as autoridades americanas. Boa parte dos cortes contaminados, de carnes nobres, foi exportada pela Austrália, segundo o FDA.

Em 2020, o governo americano anunciou um recall de 19,5 toneladas de carne moída com possível contaminação da bactéria E.coli. Na ocasião, o recall estabelecido foi de nível 1, o mais alto da escala, pelo potencial de risco à saúde com probabilidade “razoável de que o produto cause sérias consequências à saúde ou morte”, segundo o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

