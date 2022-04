Agrishow 2022 deve movimentar R$ 6 bilhões. Assista no programa EXAME Agro

Depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia, a Agrishow, maior feira de agro do país, é realizada em Ribeirão Preto (SP) com um público estimado de 150 mil pessoas. A expectativa é que sejam gerados R$ 6 bilhões em negócios nos cinco dias do evento. Assista o vídeo do programa EXAME Agro, apresentado pela repórter Carla Aranha:

São 800 expositores nacionais e internacionais que trazem novidades como caminhões autônomos, tratores gigantes e capacetes de realidade aumentada. Os lançamentos de empresas como Bayer, John Deere e Massey Ferguson estão focados em digitalização do campo e agricultura 4.0 para buscar aumentos de produtividade.

A poucos meses das eleições, a Agrishow também é parada certa de candidatos à Presidência e ao governo do estado de São Paulo. Na abertura da feira, na segunda-feira, 25, estiveram lá o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candadito ao governo paulista. O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tinha visita programada nesta terça, 26.