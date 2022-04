Agrishow 2022: Bayer lança solução para cultura de milho

Presente à Agrishow 2022, maior feira de agronegócio do país, a Bayer apresentou durante o evento uma ferramenta em fase pré-comercial de recomendações sobre a população de milho em cada talhão. A solução faz parte da plataforma Climate FieldView™. A inovação proporciona que agricultores participantes do programa recebam informações que visam o aumento de produtividade. Caso o resultado da safra fique abaixo do projetado pela empresa, o produtor recebe de volta o valor da quantidade adicional de sementes investida para implementar a recomendação, segundo a Bayer.

Outro destaque na Agrishow é o FieldView™ Shop, loja física da empresa, na qual clientes podem obter mais informações, assistir a demonstrações, adquirir e retirar produtos. No espaço, os visitantes ainda podem interagir com uma mesa robótica, testar o aplicativo nos iPads disponíveis e conhecer soluções de parceiros.

A Agrishow, que volta a ser realizada depois de dois anos suspensa em razão da pandemia, deve movimentar cerca de R$ 6 bilhões, segundo os organizadores da feira. O evento, realizado em Ribeirão Preto (SP), começou nesta segunda, dia 25, e vai até sexta-feira, dia 29. São esperadas 150 mil pessoas durante os cinco dias da feira.

