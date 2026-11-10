Por que a suspensão das importações pelas Filipinas preocupa os frigoríficos brasileiros

As Filipinas, maior comprador da carne suína brasileira, suspenderam por 60 dias as importações do produto, em uma decisão que preocupa os exportadores do Brasil. Entre janeiro e outubro de 2026, o país asiático comprou 318,1 mil toneladas da proteína brasileira, queda de 1,2% ante igual período de 2025, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A medida, assinada no sábado, 7, pelo secretário da Agricultura das Filipinas, Francisco P. Tiu Laurel Jr., tem início previsto para 24 de novembro, mas pode ser antecipada por determinação da alfândega filipina. A restrição abrange fornecedores de todos os países e não tem motivação sanitária.

O principal impacto para o Brasil é a interrupção das compras de seu maior cliente internacional, que adquire cortes importantes para a indústria nacional, como barriga, pernil, lombo e costela.

Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras & Mercado, afirma que a suspensão aumenta a preocupação em um setor que já enfrentava dificuldades. “É um cenário difícil”, diz.

A ABPA informou que já está em tratativas com o governo brasileiro e participará da missão às Filipinas liderada pelo presidente da República, prevista para esta semana, com o objetivo de buscar uma eventual reversão da medida e garantir a continuidade dos embarques.

Segundo a entidade, a suspensão tem caráter provisório e foi adotada no âmbito de uma investigação de salvaguarda iniciada em outubro, atingindo produtos de diferentes origens, incluindo o Brasil.

O peso das Filipinas fica evidente na comparação com outros destinos. Enquanto o país liderou os embarques brasileiros nos dez primeiros meses de 2026, o Japão comprou 160,7 mil toneladas, seguido pela China, com 112 mil toneladas.

A decisão busca proteger a suinocultura filipina, que enfrenta queda nos preços e prejuízos provocados pelo excesso de oferta. Após uma investigação preliminar, o governo concluiu que o crescimento das importações causou danos graves aos produtores locais.

Segundo o Departamento de Agricultura das Filipinas, as compras externas de carne suína aumentaram 41,8% entre 2023 e 2025. O avanço, combinado à oferta doméstica, elevou os estoques e pressionou os preços pagos aos criadores.

Em julho, o país acumulava aproximadamente 121 mil toneladas de carne suína congelada, das quais 94% eram importadas. De acordo com levantamento da Safras & Mercado, as reservas eram equivalentes a cerca de 170 dias de consumo.

O excesso de produto fez os preços caírem abaixo dos custos de produção. O governo filipino estima que os criadores precisem receber 165 pesos filipinos por quilo para cobrir os gastos. No entanto, pequenos produtores recebem, em média, 140 pesos por quilo, enquanto as granjas comerciais recebem 150 pesos.

Nesse cenário, as perdas dos suinocultores chegaram a 27,9 bilhões de pesos filipinos entre janeiro e julho de 2026.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 9, Tiu Laurel afirmou que a suspensão pretende recuperar os preços pagos aos produtores. O secretário também indicou que a restrição poderá ser prorrogada caso os valores continuem abaixo doscustos de produção.

Carne suína no Brasil

A suspensão atinge nove categorias de produtos, incluindo carnes frescas, refrigeradas, congeladas e miúdos. Na prática, a medida alcança quase todo o perfil exportado pelo Brasil às Filipinas, embora produtos industrializados e toucinho estejam fora da lista.

Segundo a Safras & Mercado, com o fechamento do mercado filipino, os frigoríficos brasileiros tendem a buscar compradores em outros países da Ásia e da América Latina.

Esse redirecionamento pode aumentar a concorrência e pressionar os preços internacionais da carne suína, especialmente de cortes como barriga e miúdos, que têm relevância nas vendas ao país asiático.

Caso outros mercados não consigam absorver os volumes que seriam destinados às Filipinas, o aumento da oferta também poderá pressionar os preços do suíno vivo e da carcaça no mercado brasileiro.

Outra preocupação envolve as cargas já embarcadas. A determinação filipina não esclarece como serão tratados os produtos em trânsito, questão que ainda depende da regulamentação da alfândega do país.

O prazo inicial é de 60 dias, mas a restrição pode ser ampliada se os preços recebidos pelos produtores filipinos não apresentarem recuperação suficiente para cobrir os custos de produção.

Além disso, uma investigação avalia a possibilidade de adoção de restrições definitivas às importações, como tarifas adicionais ou cotas, em 2027.

Assim, além da interrupção imediata dos embarques, o setor brasileiro enfrenta a incerteza sobre quando seu principal comprador voltará a receber normalmente a carne suína do país.