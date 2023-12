Quais os tipos de limão mais comuns no Brasil?

O limão é um grande companheiro para inúmeras ocasiões. A fruta pode ser usada para a elaboração de doces famosos na confeitaria, em marinadas de diferentes tipos de carnes, sucos e como base para elaboração de drinks.

Sua utilização não para por aí, por ter uma condição ácida, ajuda na limpeza de superfícies com gordura e ferrugem, principalmente em objetos metálicos, vidros, grelhas de churrasco e fogão.

Da família das frutas cítricas, existem limões para todos os gostos. Conheça os tipos de limão mais encontrados aqui no Brasil e saiba a diversidade e diferentes usos que essa fruta tem.

Limão Taiti

O limão Taiti é, na verdade, um cruzamento entre dois tipos de limão também muito conhecidos pelos brasileiros, a lima da Pérsia e o limão cravo.

A espécie é uma das mais consumidas nacionalmente e o fato deve-se a sua ampla adaptação ao clima tropical do território brasileiro. O valor comercial da espécie é alto, pois a procura interna é grande e o mercado para exportação, movimentado.

Na gastronomia, pode ser utilizado em sobremesas, tempero de saladas, marinados para carnes e peixes, e também coquetéis de bebidas destiladas, como a caipirinha.

O limão Taiti, em específico, não vem de sementes, portanto, sua expansão depende da enxertia retirada de uma planta matriz, uma vez cruzada entre as espécies de lima da Pérsia e limão cravo.

Confira algumas comidas típicas em que o limão taiti pode ser utilizado no preparo:

Tempero para peixes;

Frutos do mar;

Carnes;

Bolos e doces;

Molhos;

Geleias;

Sorvetes;

Limonada;

Limão com mel para dor de garganta;

Tempero da salada;

Risoto de limão.

Limão Cravo ou caipira

O limão cravo ou limão caipira, é uma das espécies mais ácidas cultivadas no país. Seu baixo valor de frutose permite com que seja amplamente utilizado na gastronomia.

Famoso na mixologia para elaboração de drinks e comidas típicas, o limão cravo também tem o apelido de “limão vinagre” e “limão capeta”.

A reprodução da espécie acontece pela dispersão de sementes feita por pássaros, e sua época de floração é entre Agosto e Setembro. A oferta de semente é abundante e seus gomos possuem cor avermelhada.

O limão cravo também pode ser utilizado para:

Molho de salada;

Aromatizante para água;

Para marinar carnes e aves;

Finalização de pratos;

Chás.

Limão Galego

Já o limão galego é uma espécie muito comum no nordeste e centro-oeste brasileiro. A espécie tem bastante suco e não é tão ácida comparada ao limão cravo e ao taiti.

O limão galego também é utilizado na preparação de drinks, sucos e sobremesas. Suas propriedades são parecidas com a do limão taiti e normalmente é utilizado para as mesmas receitas, variando pela tradição de cada localidade.

Limão Siciliano

O limão siciliano não é tão comum no Brasil, apesar de ser bastante conhecido. Seu suco não é tão ácido como o limão taiti e cravo, mas muito saboroso e aromático.

A espécie é considerada a mais antiga do mundo, com origem europeia. Seu nome fora do Brasil é Eureka ou Lisboa.

Aqui vão algumas ideias refrescantes de pratos utilizando limão sisciliano:

Risoto de limão sisciliano;

Mousse;

Molho para salada;

Sorvete;

Drinks;

Licores;

Geleias.

Leia também: