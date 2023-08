Quais os tipos de manga no Brasil?

De janeiro a junho de 2023, o valor das exportações de frutas foi de 533,3 milhões de dólares, correspondentes ao volume exportado de 483.300 toneladas a 120 países. A União Europeia é o principal destino das exportações nacionais. Dentre as frutas que apresentaram os melhores resultados está a manga, cujo valor de exportação no primeiro semestre foi de 68,4 milhões de dólares.

Estima-se que exista, em todo o mundo, mais de 1.600 variedades da fruta, sendo a Índia o país com maior variedade. A Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) aponta que a produção de manga mundial seja de pelo menos 42,8 milhões de toneladas. Os três principais produtores são:

Índia (38,19%)

China (9,82%)

Tailândia (7,07%)

Acredita-se que as primeiras mangas tiveram origem na Índia e Malásia há mais de 5 mil anos, Já no Brasil, a fruta chegou no início do século 16, trazida em navios por colonizadores portugueses.

Quais os tipos de manga mais comuns no Brasil?

O Brasil ocupada o sétimo lugar no ranking mundial de produção. Atualmente, o Nordeste é o maior produtor e exportador de manga, principalmente na região do Vale do São Francisco. A Bahia é o estado com a maior área colhida da fruta, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segundo semestre é o principal período de produção de mangas no semiárido, pois o clima tende a contribuir para a produtividade e, consequentemente, o preço cai. Entre as cultivares mais comuns estão:

1- Manga Espada

A manga espada é uma das frutas mais conhecidas e consumidas no país por causa do baixo preço, além de ser uma das variedades mais antigas introduzidas no Brasil. O fruto mais fibroso, possui formato alongado e casca com as cores amarelada e esverdeada.

2- Manga Rosa

De crescimento acelerado, a manga rosa se adaptou perfeitamente ao clima do Nordeste e Centro-Oeste. A variedade se diferencia pela coloração rosada e avermelhada, sendo bastante resistente a doenças e peso médio de 350 gramas.

3-Manga Tommy Atkins

Variedade de origem norte-americana, a fruta é uma das mais cultivadas mundialmente para exportação, se destacando pela alta produtividade e resistência ao transporte.

4-Manga Palmer

A manga Palmer possui a casca com coloração avermelhada e sua polpa amarela, além de ser extremamente doce e não apresentar fibras. Mesmo sendo semelhante à Tommy, a variedade possui um caroço com menos volume.

5-Manga Ubá

A variedade recebe esse nome em homenagem à sua cidade de origem em Minas Gerais. A fruta queridinha dos mineiros é distribuída em todo o território nacional, sendo usada principalmente no segmento de polpa e suco.

Qual a manga mais consumida no Brasil?

Entre as variedades mais consumidas aqui, a Tommy Atkins é a primeira colocada no ranking sendo também a que possui maior participação no volume comercializado no mundo, segundo a Embrapa.

O estudo 'Projeções do Agronegócio - Brasil 2022/23 a 2032/33', realizado entre a Secretaria de Política Agrícola e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ambos subordinados ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), aponta que a produção da manga no país deve aumentar em 22,9% na próxima década.