O que é apicultura? Saiba tudo sobre o cultivo de abelhas

Já foi impactado por uma imagem na TV ou internet de alguém vestido com uma roupa branca, que cobre desde a cabeça até os pés, enquanto segura uma espécie de caixa com redes cheias de abelhas? Provavelmente essa pessoa é um apicultor.

Essa é a profissão que se dá para quem trabalha em um apiário, onde é feito o cultivo de abelhas. A apicultura é uma atividade superimportante no Brasil, país que está entre os cinco maiores exportadores de mel do mundo.

Para além da atividade profissional, muitas pessoas ficam interessadas na apicultura como um hobby, principalmente quem mora em sítios, chácaras e fazendas. Te contaremos aqui o que é apicultura e as suas principais características.

O que é apicultura?

É chamada de apicultura todo o processo de cultura e criação de abelhas, com o objetivo de produzir, principalmente, própolis, mel, pólen e apitoxina.

Mas engana-se quem pensa que a apicultura é qualquer criação de abelhas. Na verdade, a apicultura contempla apenas a criação de abelhas exóticas, conhecidas como “Apis”. Os tipos de abelha Apis mais conhecidos e cultivados são as abelhas européias e abelhas africanas, sendo muito encontradas aqui no Brasil.

Qual é a origem da apicultura?

A apicultura é extremamente antiga no mundo, há registros da atividade em vasos de cerâmica no norte da África há aproximadamente 9.000 anos. Estes registros foram encontrados em tumbas de faraós.

Já no Brasil, a cultura teve início em 1839, com um padre português que trouxe algumas colônias de abelhas para o país, mais especificamente para o Rio de Janeiro.

Podemos dividir o desenvolvimento da cultura no Brasil em duas etapas, o período de implantação da apicultura e a africanização das abelhas brasileiras, observe:

Primeira etapa

O período de implantação da apicultura no Brasil começou em 1839, quando foram registradas as primeiras atividades com abelhas no país.

Segunda etapa

A africanização das abelhas brasileiras e o surgimento de uma nova espécie chamada de abelha africanizada fizeram com que a produção de mel aumentasse no país.

Mesmo já tendo introduzido o assunto, é importante que se saiba que quando se insere um animal em determinado ambiente onde ele não é natural, algo dentro do ecossistema pode ser desregulado, como falta de predadores e aumento da população.

Sendo assim, as abelhas africanizadas estão, hoje, extremamente adaptadas ao Brasil e podem ser chamadas de "Abelhas assassinas".

Essa é aquela famosa abelha que faz colmeias em árvores e debaixo de telhas de casas, que tem o ferrão e pode causar alergias e dor com apenas uma picada.

Quais equipamentos são usados na apicultura?

Não são necessários muitos equipamentos para que alguém inicie o trabalho em apicultura, mas todos são extremamente necessários para a segurança do trabalhador ao manusear as caixas destinadas à produção de mel.

Montamos uma lista com os principais equipamentos para iniciar um trabalho de apicultura:

Centrífuga;

Enxada;

Espanador;

Faca;

Formão do Apicultor;

Fumigador;

Raspador;

Saca-quadros.

Leia também