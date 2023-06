Hectare ou alqueire: saiba quanto vale e qual medida usar

Se você é um produtor rural ou está pensando em investir na agricultura, é essencial saber como medir a sua propriedade e avaliar o seu valor. Duas das unidades de medida agrárias mais utilizadas na agricultura são o hectare e o alqueire.

Mas qual é a diferença entre elas? E como usá-las corretamente? Neste artigo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre o uso do hectare e do alqueire na agricultura, além de mostrar quanto vale cada unidade e como convertê-las. Confira a seguir.

O que é hectare?

Hectare é uma unidade de medida de área, representado pelo símbolo "ha", o hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ou seja, uma área com 100 metros de comprimento por 100 metros de largura. Essa medida é frequentemente utilizada para calcular e expressar áreas rurais, como terras de cultivo, pastagens e propriedades agrícolas.

O hectare é uma unidade de medida muito útil e prática para avaliar a extensão de terrenos, sendo amplamente empregado no setor agrícola, florestal e imobiliário no Brasil.

O que é alqueire?

Alqueire é outra unidade de medida de área muito popular no Brasil, principalmente em regiões rurais. O alqueire não possui uma definição precisa e unificada em todo o país, uma vez que seu valor pode variar dependendo da região.

Geralmente, o alqueire é utilizado para medir terras agrícolas, mas a medida exata de alqueire pode variar de acordo com cada estado.

Em algumas regiões, como em Minas Gerais e em Goiás, o alqueire pode equivaler a 48.400 metros quadrados, enquanto em outras como São Paulo pode ser próximo de 24.200 metros quadrados. Essa variação regional pode gerar certa confusão na conversão de áreas quando se utiliza o alqueire como unidade de medida.

Qual a diferença entre hectare e alqueire na agricultura

Hectare e o alqueire são unidades de medida de área amplamente utilizadas em propriedades rurais no Brasil. Enquanto o hectare, representado pelo símbolo ha, é uma medida internacionalmente reconhecida, o alqueire é uma medida regional, bastante utilizada no Brasil. A principal diferença entre as duas unidades é a sua equivalência:

1 hectare = 10.000 m²

1 alqueire paulista = 24.200 m²

1 alqueire mineiro = 48.400 m²

1 alqueire goiano = 48.400 m²

Como converter hectare em alqueire (e vice-versa)?

Para converter o hectare em alqueire (ou vice-versa), é preciso conhecer a equivalência da medida regional em sua região. Veja como fazer a conversão para algumas das regiões mais comuns no Brasil:

Para converter o hectare em alqueire paulista , basta dividir a área em metros quadrados por 24.200.

, basta dividir a área em metros quadrados por 24.200. Para converter o hectare em alqueire mineiro , basta dividir a área em metros quadrados por 48.400.

, basta dividir a área em metros quadrados por 48.400. Para converter o hectare em alqueire goiano , basta dividir a área em metros quadrados por 48.400.

, basta dividir a área em metros quadrados por 48.400. Para converter o hectare em alqueire baiano, basta dividir a área em metros quadrados por 96.800.

Para converter o alqueire em hectare, basta multiplicar a área em metros quadrados pela equivalência da região e dividir o resultado por 10.000.

Hectare ou alqueire: como calcular a área da sua propriedade rural?

Para calcular a área da sua propriedade rural em hectares ou alqueires, é preciso medir a largura e o comprimento do terreno e multiplicar os dois valores. Se a área for irregular, é possível dividi-la em partes regulares e somar os valores. Veja um exemplo:

Propriedade rural com largura de 50 metros e comprimento de 100 metros:

Área em metros quadrados: 50 m x 100 m = 5.000 m²

Área em hectares: 5.000 m² ÷ 10.000 = 0,5 ha

Área em alqueires (SP): 5.000 m² ÷ 24.200 = 0,206 alqueires

Hectare ou alqueire: qual a melhor medida para avaliar o valor da sua propriedade rural?

Tanto o hectare quanto o alqueire podem ser utilizados para avaliar o valor de uma propriedade rural. É preciso levar em consideração a região em que a propriedade está localizada e qual é a medida mais utilizada pelos compradores e vendedores na região.

Também vale considerar a finalidade da propriedade, o tipo de cultura ou atividade agropecuária que é desenvolvida e outros fatores relevantes para a avaliação do valor.

Como converter o valor da terra de uma medida para outra?

Para converter o valor da terra de uma medida para outra, basta utilizar tabelas de equivalência ou softwares específicos para isso.

Por exemplo, se você sabe que a propriedade tem uma área de 5 alqueires e deseja saber quantos hectares isso representa, basta consultar a tabela de equivalência ou usar um software para fazer a conversão.

As medidas podem variar de acordo com a região do país, por isso verifique se as equivalências estão corretas.

É possível usar outras unidades de medida na agricultura?

Sim, é possível utilizar outras unidades de medida na agricultura, desde que sejam unidades de medida de área.

Alguns exemplos são o metro quadrado e o pé quadrado (comum nos EUA). Vale lembrar que essas medidas podem não ser as mais comuns na região e que pode ser necessário fazer a conversão para a unidade mais utilizada.

Tabela de conversão: hectares, alqueires e outras medidas agrarias

Abaixo, uma tabela de conversão com as unidades rurais mais comuns e seus equivalentes em metros quadrados (m²) e hectares (ha):