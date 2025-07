Praga 'devora-carne' ameaça rebanhos nos EUA e pode deixar bife mais caro

Autoridades dos Estados Unidos estão em estado de alerta máximo diante do avanço do parasitário New World screwworm (conhecida como "praga devora-carne"), que se aproxima rapidamente da fronteira com o México. Mais de 90 mil infestações foram registradas desde 2023 na América Central e no México, com casos detectados recentemente em Oaxaca e Veracruz, a cerca de 700 milhas do Texas, de acordo com o The New York Times.

Embora não exista, até julho de 2025, uma explosão de casos confirmados em território norte-americano, o risco é considerado elevado. O Departamento de Agricultura (USDA, na sigla em inglês) suspendeu novamente a importação de bovinos, cavalos e bisões do México, como medida preventiva, e reforçou a vigilância sanitária em áreas próximas à fronteira.

Para conter o avanço, foi iniciado um programa de dispersão de moscas estéreis no Texas e anunciada a modernização de uma fábrica no México capaz de produzir entre 60 e 100 milhões de moscas por semana.

Ainda assim, especialistas alertam que o país precisaria de pelo menos 600 milhões de moscas estéreis liberadas semanalmente para controlar uma infestação, volume similar ao empregado em campanhas de erradicação nas décadas passadas.

A ameaça surge em um momento delicado para o setor pecuário. O rebanho bovino norte-americano está no menor nível desde 1952, pressionado por secas e custos altos de alimentação. O preço médio da carne moída atingiu um recorde em maio, de US$ 5,98 por libra, e um surto do parasita poderia elevar ainda mais os custos.

O screwworm, cujo nome científico significa “devorador de carne”, pode matar um animal em até duas semanas. As larvas se alimentam do tecido de feridas abertas, causando sofrimento e perdas significativas no rebanho. Antes de sua erradicação no país, em meados do século XX, a praga provocava perdas anuais de até US$ 20 milhões à pecuária.

Mobilização federal e estadual

No Congresso, o senador John Cornyn, do Texas, propôs um financiamento de US$ 300 milhões para a construção de uma nova fábrica de produção de moscas estéreis em território americano.

O estado do Texas também avalia usar recursos próprios para acelerar a resposta, enquanto as autoridades estaduais organizam equipes conjuntas de emergência.

Segundo o comissário de Agricultura do Texas, Sid Miller, o parasita pode alcançar o estado "em até quatro meses" se o ritmo atual de disseminação continuar.