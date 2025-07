Preços da carne, laranja e café no Brasil já sentem os impactos do tarifaço de Trump

Mesmo antes da entrada em vigor das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros, os efeitos já são sentidos no mercado atacadista nacional.

Os preços de carne bovina, laranja e café — principais commodities exportadas para os EUA — registraram queda em julho, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

Preço do boi gordo

O preço do boi gordo em dólar caiu 8,05% no acumulado do mês, saindo de cerca de US$ 58 para US$ 53,20 por arroba até a última quarta-feira, 23.

A caixa de 40,8 quilos de laranja recuou 5%, passando de US$ 8 para US$ 7,60 no mesmo período.

Já o café arábica, principal variedade exportada ao mercado americano, teve queda de 4,18%. O tipo robusta, com menor participação nas exportações aos EUA, caiu 11,41%.

O relatório do Cepea atribui a queda à insegurança gerada pelo anúncio da tarifa de 50% para produtos brasileiros, que passa a valer em 1º de agosto — a medida amplia a anterior de 10% e afeta diretamente o setor agroexportador.

O Brasil fornece cerca de um terço do café consumido nos Estados Unidos. Colômbia e Vietnã, outros grandes exportadores, não estão sujeitos à nova alíquota — a Colômbia segue isenta, enquanto o Vietnã paga 20%.

Alta de preços nos Estados Unidos

Enquanto os preços recuam no Brasil, os mesmos produtos registram alta no mercado americano.

Os preços da carne moída nos Estados Unidos subiram 10% no primeiro semestre de 2025.

Em janeiro, o preço médio da carne era de US$ 5,54 por libra (454 gramas), segundo dados do Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA. Já em junho, o valor alcançou US$ 6,12, renovando o recorde de maio e atingindo o preço médio mais alto já registrado.

O aumento nos preços ocorre em meio ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre as exportações de carne brasileira para os EUA a partir de 1º de agosto.