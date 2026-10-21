UE sinaliza volta de frango e mel do Brasil, mas deixa carne bovina de fora

RESUMO ＋ A Comissão Europeia, órgão da União Europeia, sinalizou nesta quarta-feira, 21, que pretende propor a retomada das importações de frango e mel do Brasil. A medida será votada pelos países do bloco em novembro, após uma auditoria com resultados considerados positivos. A carne bovina brasileira permanece fora da proposta.

A Comissão Europeia sinalizou nesta quarta-feira, 21, que pretende propor a retomada das importações de carne de frango e mel do Brasil pela União Europeia (UE). A proposta deve ser votada pelos países do bloco em novembro.

O anúncio ocorre após uma auditoria realizada no Brasil para avaliar os sistemas de controle da carne de aves e do mel. Em comunicado, a Comissão classificou os resultados da inspeção como “positivos”.

Em setembro, a UE oficializou a suspensão das importações de carne bovina, frango, mel, pescado, ovos e tripas do Brasil. A medida entrou em vigor em 3 de setembro de 2026 e poderia afetar até US$ 2 bilhões por ano em exportações brasileiras.

A restrição foi adotada porque o Brasil não comprovou, dentro do prazo, o cumprimento das novas exigências europeias para o controle de antimicrobianos na pecuária

O bloco permite o uso desses medicamentos para tratar infecções em animais, mas proíbe sua utilização para estimular o crescimento. Também veta o emprego, na criação animal, de antimicrobianos reservados ao tratamento de infecções em seres humanos.

Na avaliação da UE, o sistema brasileiro de fiscalização não oferece garantias suficientes de cumprimento dessas regras. O governo brasileiro contesta o entendimento e afirma que a legislação nacional já restringe o uso de antimicrobianos como promotores de crescimento, em linha com referências internacionais.

Durante a reunião, os representantes europeus discutiram o alcance da proposta, o sistema de segregação adotado pelo Brasil e os controles sobre prescrições veterinárias.

“A Comissão confirmou sua intenção de propor a reinclusão do Brasil na lista de produtos com essas duas commodities”, afirmou o órgão.

Mesmo com a sinalização, a retomada das exportações de frango e mel ainda depende da aprovação dos Estados-membros do bloco europeu.

Carne bovina fica de fora da proposta

A sinalização positiva, no entanto, não se estende à carne bovina brasileira. Segundo a Comissão Europeia, o Brasil ainda não demonstrou capacidade de certificar de maneira confiável o cumprimento das exigências relacionadas à vida útil dos produtos.

“Para produtos bovinos, o Brasil ainda não é capaz de certificar de forma confiável o cumprimento dos requisitos de vida útil, e a Comissão não pretende, no momento, propor a reinclusão dessa commodity na lista”, acrescentou a Comissão.