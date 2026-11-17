A União Europeia adiou nesta terça-feira, 17, a votação que poderia permitir a retomada das exportações de frango do Brasil, suspensas desde 3 de setembro.

A discussão sobre a reinclusão do Brasil na lista de países autorizados a exportar carne de frango e mel para o mercado europeu ficará para a próxima reunião do Comitê Permanente de Vegetais, Animais, Alimentos e Rações da Comissão Europeia, marcada para 7 e 8 de dezembro. Até lá, a proibição segue em vigor.

A possível retomada enfrenta resistência da agroindústria avícola europeia. A Associação Europeia de Processadores e Comerciantes de Aves (Avec) intensificou a pressão sobre a Comissão Europeia, pedindo o adiamento da votação e garantias adicionais sobre o cumprimento das regras para o uso de antimicrobianos na produção animal.

A entidade tem feito campanha contra países exportadores em meio ao avanço do frango brasileiro no mercado europeu. A Avec apresentou quatro propostas para endurecer as regras de comercialização de carne de frango importada na UE.

Uma das principais reivindicações é tornar obrigatória a identificação da origem da carne de aves utilizada em alimentos processados e refeições servidas em restaurantes e outros estabelecimentos. A associação europeia argumenta que o consumidor local não consegue identificar se o produto foi produzido dentro ou fora do bloco.

“Os custos desses países [Brasil, Tailândia, Ucrânia, Argentina e Estados Unidos] eram 28% a 44% inferiores aos padrões de referência da União Europeia em 2024, ante uma diferença de 14% a 26% em 2017”, diz a entidade.

Reação do setor brasileiro

Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) disse estar “surpresa” com a decisão, por se tratar de uma questão técnica.

“Surpreende a postura da União Europeia no tratamento desta questão, que é técnica e cujos esclarecimentos foram apresentados pelo Brasil. A ABPA está em contato com o governo brasileiro, solicitando que a relação entre Brasil e União Europeia seja pautada pela reciprocidade, como regem as tratativas tradicionais do comércio internacional”, disse em comunicado.

A União Europeia comprou 314,9 mil toneladas de carne de frango brasileira entre janeiro e outubro de 2026, crescimento de 108,1% em relação às 151,3 mil toneladas importadas no mesmo período de 2025.

O bloco foi o quinto maior destino das exportações brasileiras de carne de frango no período.