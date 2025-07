Texas atualiza número de vítimas de enchente para 109 mortos e 161 desaparecidos

Mais de 161 pessoas estão desaparecidas e pelo menos 109 morreram após as inundações devastadoras no Texas no último fim de semana, informou o governador do estado, Greg Abbott, nesta terça-feira.

"Temos que encontrar cada pessoa, essa é a prioridade número um", declarou o líder republicano durante uma entrevista coletiva em Hunt, uma das cidades mais afetadas pelo desastre.

Somente no condado de Kerr - onde estão localizadas Hunt e Kerryville, outra das cidades mais atingidas - foram registrados 94 mortos e todos os desaparecidos, de acordo com os números do governador.

As autoridades dessa região lançaram um sistema para que as pessoas registrassem seus entes queridos e têm feito a correspondência entre essas informações e os corpos identificados.

"Temos recebido informações sobre pessoas que não estavam registradas em um acampamento de verão ou em um hotel e que vieram para cá, mas não eram conhecidas", explicou o republicano, que disse que lista de pessoas desaparecidas "muito provavelmente" aumentará.

A tragédia no estado foi aprofundada pelo número de vítimas menores de idade, até agora 30 em Kerr, incluindo 21 mortes confirmadas e seis desaparecidas do Camp Mystic, um acampamento cristão para jovens e meninas.

As autoridades locais foram questionadas por moradores e especialistas por não terem ordenado a evacuação das áreas próximas ao rio, apesar das fortes chuvas.

Diante da pressão, Abbott anunciou na entrevista coletiva que uma sessão especial do Congresso estadual será convocada para analisar "todos os aspectos da tempestade" e garantir que os sistemas necessários estejam em vigor para evitar novas tragédias no futuro.

Em declarações anteriores, o xerife de Kerr, Larry Leitha Jr, disse que não é sua prioridade fazer uma avaliação da resposta das autoridades na noite de 4 de julho.

"Neste momento, há três prioridades: localizar as pessoas que ainda estão desaparecidas, identificá-las e notificar suas famílias", disse ele.

Vários moradores de Kerrville relataram à Agência EFE que receberam avisos de inundação e chuva forte na madrugada de 4 de julho, mas não foram solicitados a evacuar ou se mudar para outra área. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) começou a emitir avisos de inundação para os condados de Bandera e Kerr a partir da madrugada de sábado.

Em uma das primeiras entrevistas coletivas de imprensa após o desastre, as autoridades reconheceram que as previsões de chuva subestimaram as precipitações. Alguns especialistas, no entanto, expressaram dúvidas sobre o grau de preparação da região, dada a magnitude da tragédia.

"Parece que medidas preventivas poderiam ter sido tomadas para reduzir o risco de fatalidades se os organizadores dos acampamentos afetados e as autoridades locais tivessem dado atenção aos avisos de fontes meteorológicas governamentais e privadas", disse o meteorologista-chefe da "AccuWeather", de acordo com o jornal local "The Texas Tribune".

No total, entre 12,7 e 27,9 centímetros de chuva se acumularam entre a noite de 3 de julho e a madrugada de 4 de julho nos condados de Kerr, Bandera, Tom Green e Kendall, de acordo com o NWS.