Dia do Agricultor: 10 frases para celebrar a data

Nesta sexta-feira, 28, é comemorado o Dia do Agricultor, em homenagem aos profissionais que desempenham um papel vital no agronegócio brasileiro. Celebrada em 28 de julho, a data foi criada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, para comemorar o centenário da fundação do Ministério da Agricultura.

A celebração do Dia do Agricultor é uma oportunidade para valorizar a relevância do agronegócio na economia brasileira e apoiar esses profissionais. O setor representa 8% do PIB do Brasil. No primeiro trimestre de 2023, a economia do país cresceu 1,9%, puxado pela maior alta do agronegócio nos últimos 27 anos.

Agricultores desempenham um papel crucial na garantia da segurança alimentar do país, além de contribuírem para a geração de empregos em diferentes regiões. Políticas públicas e investimentos adequados são fundamentais para o crescimento e aprimoramento desse setor estratégico. Para celebrar a data, a EXAME separou dez frases sobre o dia do agricultor.

10 frases prontas para comemorar o dia do agricultor

Neste dia especial, aplaudimos os agricultores, artistas da terra que pintam o mundo de verde e esperança. Um brinde ao trabalho árduo dos agricultores, que com suor e dedicação fazem a natureza florescer e os frutos alimentarem a vida. Cultivar é a arte de semear sonhos e colher realizações. Parabéns a todos os agricultores por moldarem o futuro da humanidade. A essência da vida brota das mãos do agricultor, que transforma a terra em dádivas e nutre nossas mesas com amor e cuidado. Neste Dia do Agricultor, honramos a labuta diária que alimenta corpos e almas, revelando a grandiosidade do elo entre homem e terra." Agricultor, você é o maestro da sinfonia da natureza, regendo a harmonia que nutre e preserva a vida no planeta. Com determinação e respeito pela terra, o agricultor escreve a história da sustentabilidade e da prosperidade para as gerações futuras. A cada semente plantada, um sonho cultivado. A cada colheita, um orgulho de ser agricultor e construir um mundo melhor. Neste dia de celebração, reverenciamos o trabalho nobre dos agricultores, cujo empenho floresce em abundância e enche nossos corações de gratidão. Que o Dia do Agricultor seja um lembrete do valor incalculável desse ofício, alimentando não só corpos, mas também o futuro da humanidade.

Por que o dia do agricultor é comemorado no dia 28 de julho?

A pasta foi criada, em 1980, por Dom Pedro II. Na época, o ministério era conhecido como Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.