Dia do Agricultor: saiba como surgiu a data e sua importância

Comemorado nesta sexta-feira, 28, o Dia do Agricultor foi criado em 1960, pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek para homenagear o centenário da fundação do Ministério da Agricultura, instituído por dom Pedro II.

A celebração do Dia do Agricultor é uma oportunidade para valorizar a relevância do agronegócio na economia brasileira e apoiar esses profissionais. O setor representa 8% do PIB do Brasil. No primeiro trimestre de 2023, a economia do país cresceu 1,9%, puxado pela maior alta do agronegócio nos últimos 27 anos.

O Brasil é o quarto maior exportador de produtos agropecuários do mundo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento do produto interno bruto (PIB) do país em 2023 foi impulsionado pelo avanço de 21,6% do setor agropecuário.

Já o Valor Bruto de Produção Agropecuária (VBP) de 2023 ficou estimado em R$ 1,148 trilhão pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), os principais produtos brasileiros são:

Milho,

Cana-de-açúcar,

Café,

Cacau,

Soja,

Algodão,

Arroz,

Laranja

Qual é a importância do agricultor no Brasil?

O ofício de agricultor é uma das profissões mais antigas das quais se tem relato na história da humanidade. No Brasil, a agricultura teve início nas comunidades indígenas para o cultivo de alimentos como o milho e mandioca. Mais tarde, os colonizadores europeus trouxeram culturas como a cana-de-açúcar e o café.

A agricultura é importante para a economia brasileira, por ser responsável pela produção de matérias-primas, como a biomassa usada na fabricação de biocombustível.

A atividade em conjunto com o agronegócio é responsável por gerar milhões de empregos, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) o agronegócio possui mais de 19,07 milhões de trabalhadores atuando no setor.

Quantos agricultores existem no Brasil?

Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil possui cerca de 4,06 milhões de produtores rurais, entre grandes, médios e pequenos produtores, espalhados em mais de 63 milhões de hectares, nas regiões de:

São Paulo,

Minas Gerais

Rio de Janeiro,

Santa Catarina,

Paraná,

Rio Grande do Sul,

Goiás,

Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul.

Na Região Sul, o destaque é a cultura de soja. O Nordeste se destaca principalmente pela agricultura familiar, enquanto o Centro-Oeste tem os maiores quatro estados produtores de grão do país: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A Região Sudeste é tida como a mais forte economicamente. Por fim a Região Norte tem se desenvolvido frentes as expansões vindas do Nordeste e Centro-Oeste.

Dados do último Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas.

Quais os perfis dos agricultores no Brasil?

A pesquisa realizada pelo Censo Agrícola indicou que mais de 80% das propriedades agrícolas são comandadas por homens. O maior número de produtores rurais tem idade entre 40 e 45 anos, ou seja, 26,3%. Apenas 6,7% têm menos de 25 anos, o que sugere que o jovem do campo tem trocado a roça pela cidade.

Campo conectado

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA), mostra que 94% dos produtores tem smartphone. A oferta de internet está disponível para 91% dos produtores de animais e 88% dos agricultores.

Ainda de acordo com a ABMRA, entre os assuntos mais procurados pelos produtores na internet está a previsão do tempo e informação sobre o campo. Em relação as redes sociais, 76% deles usam o WhatsApp para fazer negócios.