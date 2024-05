Com bitcoin em recuperação, outras três criptomoedas se destacam por alta de até 5,5%

Nesta segunda-feira, 13, o bitcoin inicia a semana em leve alta. Enquanto o setor movimenta cerca de US$ 70 bilhões nas últimas 24 horas, a principal criptomoeda se aproxima dos US$ 63 mil após semanas consecutivas de queda.

Bitcoin hoje

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.907, com alta de 2,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a maior criptomoeda do mercado acumula alta de mais de 48%.

Apesar disso, o bitcoin segue abaixo de sua máxima histórica de US$ 73,75 mil atingida em março deste ano. Naquele mês, a criptomoeda bateu recordes consecutivos de preço, mas agora ainda acumula queda de 14,8% desde a máxima.

Cotação das criptomoedas

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.953, com alta de apenas 0,8% nas últimas 24 horas.

Entre as 20 maiores criptomoedas do mundo por valor de mercado, se destacam nesta segunda-feira, 13, Toncoin, Shiba Inu e NEAR.

A Toncoin, criptomoeda que foi um projeto da rede social de mensagens Telegram, já havia disparado na última semana. Agora, ela continua sua escalada de alta, subindo cerca de 3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Shiba Inu, a criptomoeda meme inspirada no cachorro da raça de mesmo nome, subiu 5,5% no mesmo período. Já a NEAR, apresenta alta de 4,2%.

