Banco do Brasil desembolsa recorde de R$ 200 bilhões em 10 meses do Plano Safra 2023/24 Do total liberado nesta temporada, R$ 179,1 bilhões foram em operações de crédito rural

Plano Safra: Banco do Brasil desembolsa recorde de R$ 200 bilhões em 10 meses (Enrique Marcarian/Reuters)