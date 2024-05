7 palestras que você não pode perder no RH Summit 2024

O RH Summit é um dos maiores eventos de RH da América Latina, que todo ano reúne presencialmente as principais lideranças do mercado para debater de forma prática os desafios, objetivos e tendências que vão impactar o setor ao longo do ano.

A Edição de 2024 vai trazer mais de 80 palestrantes, durantes 2 dias de evento, com o objetivo principal de ajudar líderes a aplicarem o conceito Talent Flywheel nas organizações, ou seja, um ciclo de geração de talentos.

Os temas envolvem experiência dos candidatos, experiências dos colaboradores, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento contínuo, carreira e performance, além de novas tecnologias para otimizar todos esses processos.

Ferramenta Talent Flywheel RH Summit

Entre os principais palestrantes estão diretores de RH das maiores empresas do país, como Google, RD Station, Bosch, Aspen, Portobello, IBM, Bayer, Amazon, Natura, Unilever, entre outros que vão compartilhar cases próprios e ferramentas práticas para transformar o RH em um setor realmente estratégico para as organizações.

Confira 7 palestras que você não pode perder se for ao evento

Inteligência Artificial e Humana na gestão de talentos

Thiago Pereira - Diretor de Processos Globais de RH da BRF

Cristiane Berlinck - CHRO da OLX

Carlos Frederico Cavalcante - Diretor Corporativo de RH da Brasal

Como desenvolver a skill mais desejada pelo mercado - a comunicação

Fabiana Panachão - Jornalista e apresentadora

O ROI do RH - O que a sua empresa ganha e deixa de perder com gestão de pessoas?

Mônica Hauck - CEO e fundadora da Sólides

RH, liderança e o conflito de gerações

Ana Tomazelli - Fundadora e diretora-presidente da Ipefem

Como criar projetos baseados na necessidade do negócio

Anderson Valadares - Superintendente de gente e cultura da Porto

Maria Fernanda Fernadez - Diretora de gestão de talentos da DHL

Isabel Chelotti - Diretora executiva de pessoas na Dafiti

Como transformar o RH em um parceiro do negócio

Petr Hon - Diretor de People Experience na Unilever

Ana Carolina Azevedo - Diretora de RH Google Latam e Canadá

O que o Board espera do RH - Dados do início ao fim da jornada

Fernando Tourinho - Diretor de RH da Bosch Latam

Bernardo Marinho - Líder de RH da IBM Brasil

Rachel Soares Garcia - Diretora de RH da Accenture

O evento, que este ano também conta com o apoio da Exame, vai ser realizado nos dias 04 e 05 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo-SP. Você pode conferir a programação completa e garantir os seus ingressos clicando aqui para acessar o site oficial do evento.