Conab: Brasil deve colher 297,54 milhões de toneladas de grãos na safra 2023/24

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou nesta quinta-feira, 13, que o Brasil deve produzir 297,54 milhões de toneladas de grãos na safra 2023/24. Se confirmada a estimativa, o montante é 7% menor do que o colhido na temporada anterior – a queda é resultado das condições climáticas adversas que influenciaram as principais regiões produtoras do país.

De acordo com o órgão, os cultivos de segunda safra, que tiveram a colheita iniciada, têm apresentado melhores produtividades. Comparado à projeção anterior, houve um aumento de 2,1 milhões de toneladas, com destaque para milho, algodão em pluma e feijão.

Para o milho de inverno, o órgão estimou a produção nacional em 88,12 milhões de toneladas, enquanto algodão em pluma e feijão podem atingir 3,66 e 3,30 milhões de toneladas, respectivamente.

Produção de arroz

A Conab projeta que o Brasil deverá produzir 10,40 milhões de toneladas de arroz, resultado do aumento na área plantada em comparação à safra anterior. No entanto, o rendimento médio pode ser prejudicado pelos danos causados às lavouras do Rio Grande do Sul, afetadas por enchentes.

Na terça-feira, 11, o governo Lula anulou o leilão para compra de arroz importado após questionamentos sobre as empresas que participaram do certame. Na quarta-feira, 12, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a Conab deve divulgar um novo edital em breve; já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, declarou que a nova proposta deverá ser lançada em 10 dias.