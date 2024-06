Edital para leilão de arroz será publicado em até dez dias, diz ministro do desenvolvimento agrário

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse na quarta-feira, 12, que um novo edital para importação de arroz deverá ser lançado em 10 dias. Essa será a terceira tentativa de o goveno federal em fazer um leilão para comprar o produto. O último foi cancelado, nessa terça-feira, sob suspeita de irregularidades.

"Sai [o edital] em mais uma semana, 10 dias", disse o ministro, após se reunir com Fernando Haddad para discutir o plano safra.

A anulação do resultou na demissão do secretário de Política Agrícola do Minsitério da Agricultura, ex-deputado Neri Geller. Empresas ligadas a um ex-assessor de Geller saíram vitoriosos na disputa por lotes do produto.

O governo vai insistir com o leilão para oferecer arroz a preço subsiado, depois que as enchentes destruíram lavouras no Rio Grande do Sul. Entidades representativas dos produtores alegam que a medida não é necessária porque a colheita de arroz foi feita antes do período das cheias.