Brasil deve colher 169 milhões de toneladas de soja na safra 2024/25, estima USDA

O Brasil deve colher 169 milhões de toneladas de soja na safra 2024/25, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) nessa quarta-feira, 12, em seu relatório mensal de oferta e demanda (WASDE) – no documento, o órgão manteve a estimativa para a referida temporada do grão brasileiro.

Para o ciclo 2023/24, o USDA cortou de 154 para 153 milhões de toneladas a produção nacional da oleaginosa em virtude das recentes inundações que atingiram o Rio Grande do Sul – o estado é um dos principais produtores de soja do Brasil.

Impactos das chuvas no agro gaúcho

Estimativas apontam para um prejuízo de R$ 3 bilhões com a produção de grãos nas áreas que alagaram após as fortes chuvas que vitimaram 169 pessoas e deixaram meio milhão de desabrigados. As estimativas são da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) em parceria com o projeto S.O.S Agro RS, que representa 2.025 produtores do estado.