Agenda do agro: o que acontece no setor de segunda a sexta-feira

Dados da produção de grãos no Mato Grosso e Paraná, o progresso da safra dos Estados Unidos e a geração de empregos na cidade e no campo são alguns dos acontecimentos desta semana que se inicia. Confira abaixo o que deve movimentar o agronegócio entre 24 e 28 de julho.

Segunda-feira (24/07)

– O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, às 9h.

– O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publica as inspeções de exportação de grãos, às 12h.

– O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços,expõe dados da Balança Comercial, às 15h.

– O Serviço Nacional de Estatística Agrária dos Estados Unidos analisa dados sobre o número de ovos produzidos durante o mês, total de galinhas poedeira, incubatórios comerciais,às 15h.

– O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulga os boletins semanais de algodão, bovinocultura de corte, soja e milho, às 17h.

Terça-feira (25/07)

– Dia Internacional da Agricultura Familiar

– Departamento de Economia Rural (Deral) do Paraná divulga dados sobre as lavouras do estado, na parte da manhã.

– O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz os Índices de Preços ao Produtor- Indústrias Extrativas e de Transformação.

Quarta-feira (26/07)

– O Departamento de Energia (DoE), dos Estados Unidos, anuncia a posição dos estoques americanos de petróleo, às 11h30.

– O Banco Central mostra os valores e juros da taxa Selic, às 18h.

Quinta-feira (27/07)

– O Departamento do Comércio dos Estados Unidos publica a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, às 9h30.

– A Bolsa de Cereais de Buenos Aires veicula o relatório o desenvolvimento das lavouras, às 15h.

– O Ministério do Trabalho divulga o CAGED de junho, incluindo os empregos no campo.

– Emater-RS divulga dados sobre o desenvolvimento das lavouras gaúchas, na parte da tarde.

Sexta-feira (28/07)

– Dia do Agricultor

– O Serviço Nacional de Estatística Agrária (USDA) examina os preços agrícolas, despesas de produção, com dados sobre o setor às 15h.

– O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulga o relatório da colheita de algodão e milho no estado, às 15h.