Valor agregado da agricultura, silvicultura, pecuária e pesca na China aumenta 3,9% no 1º semestre

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China mostram que no primeiro semestre deste ano, o valor adicionado da agricultura, silvicultura, pecuária e pesca aumentou 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionando o crescimento econômico em 0,2 pontos percentuais.

A produção de grãos do verão deste ano foi de 146.15 bilhões de kg, uma redução de 1.275 bilhões de kg em relação ao ano anterior, uma queda de 0,9%, ocupando o segundo lugar na história, que ainda é a estação da colheita. A safra precoce é promissora, espera-se que a área de arroz precoce seja de mais de 7 milhões de mu, e mais de 80% da colheita já foi concluída, mostrando uma tendência de aumento da produção.

O número de porcos que podem ser criados em todo o país no final de junho era de 42,96 milhões, o que equivale a 104,8% do número normal de estoques. No primeiro semestre, a produção de carne de porco foi de 30,32 milhões de toneladas, um aumento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na segunda semana de julho, o preço do abate de suínos era de 14,2 yuans por quilo, uma queda de 36,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A produção de carne bovina, carne de ovelha, leite fresco, ovos de aves é estável e os preços estão caindo.

A produção de produtos aquáticos domésticos aumentou 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, e os preços são estáveis. Atualmente, a área de vegetais no campo é de cerca de 110 milhões de mu, um aumento de mais de 1 milhão de mu em relação ao mesmo período do ano anterior.

Aumento de renda dos agricultores

No primeiro semestre, os resultados da luta contra a pobreza foram continuamente consolidados, os canais de aumento de renda dos agricultores continuaram a se expandir, e a renda disponível per capita dos residentes rurais era de 10.551 yuans, um aumento real de 7,2%, 2,5 pontos percentuais acima dos residentes urbanos.

Até o final de junho, cerca de 65% dos objetos de monitoramento eliminaram o risco de retornar à pobreza e implementaram medidas de assistência direcionadas para o restante. No total, 216.000 projetos de consolidação e expansão de resultados de luta contra a pobreza e revitalização rural a nível de condado foram iniciados durante o ano, com uma taxa de início de trabalho de 90%.

Os empréstimos de pequeno porte para a população que saiu da pobreza totalizaram 46,92 bilhões de yuans no ano, apoiando 1,062 milhão de famílias que saíram da pobreza.