Huawei prevê que HarmonyOS se equipare a Android e iOS até o final de 2025

Nesta segunda-feira, 18, ações ligadas ao HarmonyOS registraram forte movimentação após declarações de Yu Chengdong, diretor executivo da Huawei e presidente da BG de Dispositivos. Ele afirmou que o sistema operacional da companhia deverá alcançar o mesmo nível de Android e iOS até o fim de 2025.

A Huawei revelou que o HarmonyOS 5 já está presente em mais de 10 milhões de dispositivos. A versão 5.1 está em operação e o Beta para desenvolvedores da versão 6 já está disponível para inscrição.

De acordo com Ruxuan, representante do Grupo Alibaba (Taotian), até 30 de setembro, todos os principais aplicativos da companhia, incluindo Taobao, Tmall, Xianyu e 1688, terão seus fluxos centrais adaptados ao HarmonyOS.

Empresas como Tencent e o aplicativo ferroviário 12306 também confirmaram apoio ao sistema. Liu Nayou, da Tencent, destacou que a companhia já migrou mais de 50 produtos, embora o processo exija reescrita completa de código devido à arquitetura distinta do HarmonyOS em relação ao Android e iOS.

Investimento e Desenvolvimento do HarmonyOS

Yu Chengdong destacou que, nos últimos seis anos, mais de 10 mil engenheiros participaram do desenvolvimento do HarmonyOS, com um investimento acumulado de centenas de bilhões de RMB. O sistema já ultrapassa 130 milhões de linhas de código.

Ele também afirmou que a iniciativa é estratégica para a segurança da infraestrutura de informação da China. Para apoiar a migração de desenvolvedores, a Huawei destinou quase RMB 10 bilhões apenas em 2025.

Até a versão 4.0, o HarmonyOS operava com estrutura dupla, compatível com aplicativos Android. A partir da versão 5.0, o sistema passou a utilizar kernel próprio, exigindo que todos os aplicativos sejam desenvolvidos de forma nativa. Segundo Yu, essa mudança consolidou a independência em relação ao ecossistema Android.

Expansão do HarmonyOS no Mercado

Mais de 40 dispositivos da Huawei já utilizam o HarmonyOS 5. Além disso, 9.000 aplicativos participaram do desenvolvimento de 70 experiências conjuntas.

No mercado doméstico, o sistema já alcançou 19% de participação, superando o iOS, mas ainda distante do Android. Globalmente, sua fatia é de 4%. Yu destacou que o crescimento tende a acelerar: o sistema levou anos para atingir 1 milhão de usuários, mas passou de 1 milhão para 10 milhões em um curto período.

Perspectivas futuras para o HarmonyOS

A Huawei pretende expandir o HarmonyOS para setores como mineração, saúde, educação e até aplicações espaciais. O sistema também foi aberto como código aberto, o que deverá ampliar as oportunidades econômicas para desenvolvedores.

A companhia informou que pretende atualizar gradualmente entre 200 e 300 milhões de dispositivos antigos para a versão 5.0. Além disso, implementou programas de incentivo para usuários, como o “Harmony com Recompensas — Check-in com Red Packet”.

Yu afirmou ainda que a integração de ecossistemas será essencial na era da inteligência artificial, quando múltiplos aplicativos precisarão interagir para executar tarefas.