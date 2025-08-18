Huawei prevê que HarmonyOS se equipare a Android e iOS até o final de 2025

Agência
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15h25.
Nesta segunda-feira, 18, ações ligadas ao HarmonyOS registraram forte movimentação após declarações de Yu Chengdong, diretor executivo da Huawei e presidente da BG de Dispositivos. Ele afirmou que o sistema operacional da companhia deverá alcançar o mesmo nível de Android e iOS até o fim de 2025.
A Huawei revelou que o HarmonyOS 5 já está presente em mais de 10 milhões de dispositivos. A versão 5.1 está em operação e o Beta para desenvolvedores da versão 6 já está disponível para inscrição.
De acordo com Ruxuan, representante do Grupo Alibaba (Taotian), até 30 de setembro, todos os principais aplicativos da companhia, incluindo Taobao, Tmall, Xianyu e 1688, terão seus fluxos centrais adaptados ao HarmonyOS.
Empresas como Tencent e o aplicativo ferroviário 12306 também confirmaram apoio ao sistema. Liu Nayou, da Tencent, destacou que a companhia já migrou mais de 50 produtos, embora o processo exija reescrita completa de código devido à arquitetura distinta do HarmonyOS em relação ao Android e iOS.
Yu Chengdong destacou que, nos últimos seis anos, mais de 10 mil engenheiros participaram do desenvolvimento do HarmonyOS, com um investimento acumulado de centenas de bilhões de RMB. O sistema já ultrapassa 130 milhões de linhas de código.
Ele também afirmou que a iniciativa é estratégica para a segurança da infraestrutura de informação da China. Para apoiar a migração de desenvolvedores, a Huawei destinou quase RMB 10 bilhões apenas em 2025.
Até a versão 4.0, o HarmonyOS operava com estrutura dupla, compatível com aplicativos Android. A partir da versão 5.0, o sistema passou a utilizar kernel próprio, exigindo que todos os aplicativos sejam desenvolvidos de forma nativa. Segundo Yu, essa mudança consolidou a independência em relação ao ecossistema Android.
Mais de 40 dispositivos da Huawei já utilizam o HarmonyOS 5. Além disso, 9.000 aplicativos participaram do desenvolvimento de 70 experiências conjuntas.
No mercado doméstico, o sistema já alcançou 19% de participação, superando o iOS, mas ainda distante do Android. Globalmente, sua fatia é de 4%. Yu destacou que o crescimento tende a acelerar: o sistema levou anos para atingir 1 milhão de usuários, mas passou de 1 milhão para 10 milhões em um curto período.
A Huawei pretende expandir o HarmonyOS para setores como mineração, saúde, educação e até aplicações espaciais. O sistema também foi aberto como código aberto, o que deverá ampliar as oportunidades econômicas para desenvolvedores.
A companhia informou que pretende atualizar gradualmente entre 200 e 300 milhões de dispositivos antigos para a versão 5.0. Além disso, implementou programas de incentivo para usuários, como o “Harmony com Recompensas — Check-in com Red Packet”.
Yu afirmou ainda que a integração de ecossistemas será essencial na era da inteligência artificial, quando múltiplos aplicativos precisarão interagir para executar tarefas.