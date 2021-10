Windows 11 foi oficialmente lançado; aprenda como atualizar

A Microsoft anunciou oficialmente nesta terça-feira, 5, que o seu novo sistema operacional Windows 11 já está disponível para atualização no Brasil e é gratuito para clientes da edição 10.

Além de ser considerado mais rápido e seguro, o novo sistema tem algumas mudanças visuais. A principal delas, e mais notável, é o botão de iniciar no meio da tela e as múltiplas áreas de trabalho, cada uma com aplicativos e configurações próprias para cada usuário da máquina.

Segundo a própria Microsoft, o novo design deve facilitar a vida das famílias que dividem computadores em casa para trabalhar e estudar.

Outra novidade é que o Microsoft Teams, plataforma de comunicação da companhia, passa a vir integrado ao sistema operacional. A decisão, nesse caso, também é facilitar o trabalho remoto.

Como atualizar para o Windows 11

A migração será disponibilizada gradualmente e gratuitamente através do Windows Update, mas é possível fazer manualmente o processo.