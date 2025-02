WhatsApp volta ao normal depois de parar de funcionar em vários países

O aplicativo de mensagens WhatsApp voltou ao normal na tarde desta sexta-feira, depois de ter deixado de funcionar em vários países por volta das 12h20 (horário de Brasília).

Embora esses incidentes não tenham sido generalizados, milhares de usuários do WhatsApp começaram a relatar problemas com o serviço, tanto no aplicativo quanto em sua versão web, de acordo com relatórios enviados ao portal Downdetector.

No entanto, às 13h10, o número de relatórios enviados ao site diminuiu para quase zero, uma melhora substancial que permitiu que os usuários voltassem a usar a ferramenta normalmente.

Até às 12h54, usuários espanhóis haviam relatado cerca de 22 mil ocorrências, enquanto na Itália o número houve 48 mil.

Esse número de casos relatados foi menor em outros países, como os Estados Unidos, com pouco mais de 8 mil, França, com aproximadamente 7,5 mil, e Colômbia, com 3,3 mil.