WhatsApp fora do ar? App de mensagens apresenta instabilidade nesta sexta-feira

O WhatsApp apresenta instabilidade nesta sexta-feira, 28, tanto na versão móvel quanto na web.

62% dos usuários relatam problemas para enviar mensagens no aplicativo e pela página do WhatsApp Web, segundo o site de monitoramento DownDetector, que registrou cerca de 12 mil reclamações. Outros 26% relatam problemas na conexão com o servidor e 12% no aplicativo móvel.

O assunto já é um dos mais comentados nas redes sociais.