A Getnet, maior adquirente da América Latina em volume de compras, anuncia duas novas executivas na liderança comercial. Roberta Valle assume como Head Comercial de Enterprise, à frente da estratégia para grandes empresas, e Erica Medeiros chega como Head Comercial de Micromerchant, segmento de microempreendedores e pequenos estabelecimentos.

A dimensão da operação ajuda a explicar o peso das duas áreas. Em 2025, a companhia processou mais de € 238 bilhões em 10,5 bilhões de transações, para 1,2 milhão de clientes, e está entre as dez maiores adquirentes do mundo.

De volta à Getnet, oito anos depois

Roberta retorna à empresa após oito anos. Na primeira passagem, foi diretora comercial. Agora, responde pela estratégia comercial do segmento Enterprise, pela expansão dos negócios, pelo relacionamento com grandes empresas e pelo desenvolvimento de soluções que gerem valor para esses clientes.

Nesse intervalo, somou mais de 20 anos de carreira executiva, com passagens por Mastercard, Ambev, Ebanx e Linx, o que lhe deu uma visão ampla dos setores de pagamentos, tecnologia e serviços financeiros. Atuou em adquirência, software, pagamentos internacionais e Banking as a Service (BaaS), e em frentes como aceitação e emissão de cartões, embedded finance, programas de fidelidade, cibersegurança e criptoativos.

A executiva volta com uma leitura ampliada do ecossistema de pagamentos e das mudanças que vêm redefinindo a relação entre empresas, tecnologia e serviços financeiros.

"O meu retorno à Getnet representa uma nova oportunidade de contribuir para uma companhia com forte presença no mercado de pagamentos e capacidade de desenvolver soluções adaptadas aos diferentes desafios de nossos clientes”, diz.

“No segmento Enterprise, queremos estar cada vez mais próximos das grandes empresas e construir estratégias que unam tecnologia e eficiência", ela complementa.

Da SafraPay e da Cielo para os pequenos negócios

Erica soma mais de 15 anos em serviços financeiros, meios de pagamento e telecomunicações. No Banco Safra, foi responsável pelo segmento Longtail da SafraPay e pela Inteligência Comercial do Varejo. Na Cielo, liderou os canais FVE, voltados à expansão da base de estabelecimentos.

Formada em Marketing, com especializações em negócios e liderança pelo Ibmec, pela Fundação Dom Cabral e pelo MIT, ela tem experiência em estratégia comercial, desenvolvimento de negócios, inteligência de mercado, IA e transformação digital.

Na Getnet, o foco será o crescimento do segmento, a evolução da experiência dos clientes e estratégias comerciais ajustadas às necessidades dos pequenos negócios.

"Os pequenos negócios têm um papel importante na economia e demandam soluções simples, acessíveis e conectadas à realidade de suas operações. Chego à Getnet com o propósito de contribuir para o crescimento desse segmento, ampliando o acesso a tecnologias que apoiem o desenvolvimento dos empreendedores", afirma Erica.

Mais mulheres no comando e foco por segmento

As contratações fortalecem a estrutura comercial e ampliam a presença feminina em posições de liderança na companhia.

O movimento segue a estratégia de aprofundar a especialização por segmento, combinando tecnologia, relacionamento e eficiência comercial para atender negócios de diferentes perfis e portes.

Uma operação em oito países

A Getnet atua no Brasil, onde é líder em comércio eletrônico, e também em México, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, Espanha e Portugal. O portfólio inclui gateway de pagamento, soluções para loja física e e-commerce, processamento de transações, prevenção de fraudes, serviços financeiros e soluções de valor agregado para setores como varejo, alimentos e bebidas, saúde e beleza, e turismo.

Os clientes vão de comércios a ISVs, PayFacs, bancos, orquestradores e plataformas, conectados por uma experiência unificada e multicanal.

Com as duas nomeações, as duas pontas da base de clientes da Getnet, da grande empresa ao microempreendedor, passam a ter uma liderança dedicada.

Ampliar a presença feminina na liderança também significa ocupar os espaços de decisão mais altos das empresas. Há dez anos, o ABP-W , Advanced Boardroom Program for Women, da Saint Paul, forma conselheiras e futuras conselheiras de administração. Saiba mais sobre o programa