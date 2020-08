Walmart se associa a Microsoft em oferta por TikTok

O Walmart está fazendo parceria com a Microsoft na oferta da fabricante de software para comprar o TikTok, de propriedade da chinesa ByteDance, de acordo com a rede americana CNBC nesta quinta-feira, 27.

Em comunicado enviado ao The Wall Street Journal, o Walmart afirmou que a maneira como o TikTok tem integrado comércio eletrônico e publicidade é claramente benéfica para criadores e usuários.

“Nós acreditamos que um relacionamento em potencial com o TikTok nos Estados Unidos em parceria com a Microsoft poderia adicionar essa funcionalidade-chave e prover o Walmart com uma importante maneira para que possamos alcançar e servir consumidores omnichanel, bem como crescer nosso marketplace de terceiros e nosso negócio de publicidade”, afirmou a empresa.

O Walmart e a Microsoft já são parceiros comerciais de longa data, com o varejista sendo um importante usuário do serviço de computação em nuvem Azure.

Além da proposta da Microsoft e uma eventual oferta da Oracle, o Twitter também já aventou a possibilidade de uma fusão com o TikTok, apesar de essa proposta ter caminhado pouco, segundo fontes do The Wall Street Journal.

A ByteDance e o TikTok têm sido alvo de ataques do presidente americano Donald Trump, que afirma que a companhia representa uma ameaça de segurança aos Estados Unidos. No início de agosto, ancorado por um ato de proteção econômica, ele determinou que a empresa teria 45 dias para ser comprada ou estaria impossibilitada de fazer negócios no país. O TikTok processou o governo americano por não ter dado chance de defesa ao aplicativo com o decreto executivo que impede sua atuação.