Rival da Microsoft: Mais uma gigante entra na disputa pelo app TikTok

A gigante de software Oracle entrou na corrida para comprar parte das operações do TikTok, rede social chinesa que virou febre entre jovens do mundo inteiro. Até o momento, Microsoft e Twitter disputam o controle do aplicativo. E há quem defenda que a gigante do streaming Netflix também deveria entrar no jogo.

De acordo com o jornal Financial Times, a Oracle iniciou conversas preliminares com alguns investidores do TikTok baseados nos Estados Unidos, como os fundos General Atlantic e Sequoia Capital, para adquirir as operações do app nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelandia.

A ByteDance, dona do TikTok, não quer vender a operação, que tem um potencial de lucratividade superior a YouTube e Instagram, segundo o jornal The Wall Street Journal.

Porém, um decreto do presidente norte-americano Donald Trump pode forçar a negociação. Trump, em sua guerra pessoal contra as empresas chinesas, determinou o banimento do app chinês em 45 dias, ordem que será revogada caso uma companhia americana assuma o controle da operação.

Para Trump, a rede social, que possui mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos, pode usar o aplicativo para espionar os cidadãos.

A Microsoft é a principal concorrente nas negociações de aquisição até agora e mantém discussões para comprar as operações do TikTok nesses mesmos países. O valor da aquisição gira em torno de 30 bilhões de dólares.

Mais recentemente, a rede social Twitter entrou em cena e divulgou que deu início a conversas com o aplicativo chinês. Como a disputa deve envolver algumas dezenas de bilhões de dólares, o Twitter, uma empresa com valor de mercado bem menor do que a Microsoft, provavelmente precisaria de ajuda para financiar a operação.

Um artigo publicado pela rede de TV americana CNBC coloca ainda outra empresa no radar. Segundo a rede de televisão, a Netflix é a empresa que teria mais a ganhar com a aquisição. O motivo é a competição do streaming com os vídeos caseiros. O presidente da rede de streaming, Reed Hastings, afirmou que os videogames e os vídeos curtos gerados pelos usuários são as maiores ameaças ao negócio da empresa, mais do que competidores como Disney+ e HBO Max, plataformas de streaming recém-lançadas por duas gigantes do entretenimento televisivo. O interesse da Netflix, no entanto, ainda está no campo especulativo.

Já o interesse da Oracle oferece ao TikTok alguma vantagem na negociação de um acordo, seja quem for o vencedor da disputa. O TikTok tem mais de 2,3 bilhões de downloads em todo o mundo e foi avaliado recentemente entre 30 bilhões dólares e 50 bilhões de dólares.