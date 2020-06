Vendas de celulares voltam a subir com a flexibilização da quarentena

Com o afrouxamento do isolamento social, os smartphones voltaram a ser destaque nas vendas no varejo. Entre o fim de maio e junho, os consumidores voltaram a adquirir aparelhos celulares no Brasil, depois de um declínio de vendas em março e abril. No último mês, as vendas aumentaram 27% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os dados são da consultoria alemã GfK, especializada em análises do mercado de consumo, que realizou um estudo comparativo para analisar o desempenho dos principais produtos vendidos no Brasil durante a quarentena.

O estudo dividiu o período da pandemia em quatro fases: a fase de vida normal, a fase do pânico, a fase de adaptação e a fase de adaptação 2.

Durante a fase de vida normal, que teve início na primeira semana do ano e durou 12 semanas, os produtos que tiveram mais destaque foram aspirador-robô (86% de aumento), máquinas de lavar e secar (38%), modelador de cabelo (22%) e notebooks (22%).

Nesse primeiro momento, os aparelhos celulares não tiveram um bom desempenho. Seu aumento durante os três primeiros meses do ano foi de apenas 5% em relação ao último ano. Em seguida, durante a fase de pânico — após o início do isolamento social — as vendas de celulares despencaram 41%, refletindo o baixo interesse pelo produto durante a quarentena.

Na mesma fase do pânico, o aspirador-robô também foi o produto que registrou o maior aumento (682%), seguido de aspirador de pó (54%) e videogames (41%).

Já na fase seguinte (adaptação 1), que começou em abril, o aspirador robô também se destacou (aumento de 914%) — e os aparelhos celulares começaram a demonstrar um melhor desempenho, com um aumento de 13% sobre o mesmo período de 2019. Outros aparelhos que também tiveram crescimento foram novamente aspirador de pó (98%), videogame (88%), além de notebooks (85%), tablets (73%) e mixers (61%).

Por último, na fase de adaptação 2, os aparelhos celulares voltaram a subir, atingindo um patamar 27% mais alto em relação ao ano passado, o que indica que os brasileiros estão voltando a investir em produtos não essenciais para os cuidados de casa. A lista dos equipamentos que mais tiveram crescimento nesse período, no entanto, continuou sendo liderada pelos aspiradores-robô (veja tabela abaixo).

Produto Crescimento sobre o mesmo período de 2019 (em %) Aspirador Robô 766% Batedeiras 101% Aspirador de Pó 100% Video Game Console 97% Notebooks 92% Fritadeiras 89% Tablet 82% Mixers 81% Processadores de alimentos 69% Desktop 66% Modelador de Cabelo/Prancha 66% Celulares/smartphones 27%

A pesquisa demonstra que os brasileiros têm usado cada vez mais serviços digitais para realizar suas ações cotidianas, e a tendência é que esse hábito se torne uma prática comum mesmo depois da pandemia.