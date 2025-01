Venda ou bloqueio: o que se sabe sobre a situação do TikTok nos EUA

Donald Trump assumiu a responsabilidade de criar um ambiente de permanência para a versao americana do TikTok. Segundo o presidente, a Microsoft pode ser a empresa que assuma o negócio passado o prazo de negociações, estiado por volta de 5 de abril de 2025.

Quando abordo do Air Force One, Trump foi questionado por repórteres na noite de segunda, 28, se a Microsoft participava de discussões para adquirir a plataforma, e ele respondeu que sim. “Há um grande interesse no TikTok”, disse.

Mais cedo no mesmo dia, Trump declarou que havia conversas em andamento sobre o futuro do TikTok. “Nós vamos ter muitas pessoas fazendo lances. E se nós pudermos salvar todas essas vozes e todos esses empregos, sem a China estar envolvida, sera bom. Nós não queremos a China envolvida, mas vamos ver o que acontece”, disse em discurso.

Para impedir que as operações do TikTok continuem no país, a Casa Branca pressiona a ByteDance a vender a plataforma para uma empresa dos Estados Unidos.

No sábado, Trump disse a repórteres que deveria chegar a uma decisão sobre a venda da plataforma nos próximos 30 dias.

Uma das possibilidades analisadas pela sua administração seria passar a coleta de dados e o software do aplicativ para a Oracle, enquanto a ByteDance manteria alguns ativos da plataforma.

Outros compradores em potencial que declararam o interesse na plataforma são um grupo de investidores liderado pelo fundador do site Employer.com, Jesse Tinsley, e o bilionário Frank McCourt, ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, junto com Kevin O’Leary, investidor do programa de televisão Shark Tank.