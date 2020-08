Venda do TikTok nos EUA pode ser anunciada nesta terça

A novela em torno de uma compra da operação do aplicativo TikTok nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália pode estar chegando ao fim. Segundo fontes ouvidas pela rede de TV CNBC, a empresa já escolheu uma oferta e o acordo pode ser anunciado nesta terça-feira, 1°.

Um dos principais competidores é a gigante Microsoft, que se aliou à varejista Walmart, para uma oferta conjunta. Outra proposta é da Oracle, que recebeu apoio do presidente americano Donald Trump, pivô dos problemas do aplicativo nos EUA, que anunciou no início do mês que baniria o TikTok de funcionar no país se ele não fosse vendido.

Depois que o presidente-executivo do TikTok, Kevin Mayer, renunciou ao posto na semana passada, o cargo foi assumido de forma interina por Vanessa Pappas, que afirmou em uma entrevista que há potencial de sinergia entre o Walmart e o aplicativo graças às ferramentas de comércio eletrônico disponíveis na plataforma.

Apesar disso, ainda há problemas no horizonte. Segundo a CNBC, o negócio pode ter ainda a participação do governo da China, que, na última sexta-feira, 29, atualizou sua política de exportações e traçou diretrizes sobre trocas de inteligência artificial, semelhante à produzida pela ByteDance, empresa chinesa que é dona do TikTok.

A ByteDance e o TikTok têm sido alvo de ataques de Trump, que afirma que o aplicativo representa uma ameaça de segurança aos Estados Unidos. No início de agosto, ancorado por um ato de proteção econômica, ele determinou que a empresa teria 45 dias para ser comprada ou estaria impossibilitada de fazer negócios no país.