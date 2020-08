Trump diz que apoia se a Oracle quiser o TikTok. Fundador é seu aliado

A mais nova empresa de tecnologia a entrar na briga pelo TikTok ganhou apoio declarado do presidente Donald Trump. A Oracle, gigante de software, está em conversas preliminares com a dona do app, a chinesa ByteDance, segundo reportou o Financial Times na terça-feira, 18.

Após as notícias, Trump disse a jornalistas que vê com bons olhos caso a Oracle avance na compra do aplicativo de vídeos. O fundador da Oracle, Larry Ellison, é um dos poucos empresários de tecnologia que é apoiador declarado de Trump.

“Bem, eu acho que a Oracle é uma ótima empresa e eu acho que seu fundador é um cara maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Acho que a Oracle com certeza seria uma empresa que conseguiria lidar com isso [o TikTok]”, disse Trump.

No começo deste ano, em fevereiro, o fundador da Oracle fez um evento em sua casa para arrecadar fundos para a campanha de Trump, que concorre à reeleição nos EUA em novembro. Trump disputará o cargo contra Joe Biden, do Partido Democrata.

Ellison é até hoje o maior acionista da Oracle e presidente do conselho de administração. Além do fundador, a presidente-executiva (CEO) atual da Oracle, Safra Catz, trabalhou no comitê de transição de Trump antes de o magnata assumir a presidência americana, em 2016, após a presidência do democrata Barack Obama.

Assim, dentre as outras empresas na disputa, a Oracle é a mais próxima da Casa Branca — o que pode lhe configurar uma vantagem, uma vez que Trump está diretamente envolvido no negócio. A Microsoft foi a primeira a anunciar interesse no TikTok neste mês. Depois, o Twitter também entrou nas conversas.

O Twitter, vale lembrar, tem entrado em rota de colisão com Trump nos últimos meses, derrubando posts do presidente com informações falsas ou não-comprovadas. Há menos desavenças de Trump com a Microsoft, mas o presidente já criticou nominalmente seu fundador, Bill Gates, que vem atuando em ações de filantropia e no financiamento de pesquisas e vacinas contra o coronavírus. Gates também já criticou a gestão de Trump em meio à pandemia.

As ações da Oracle subiam mais de 2% no começo da tarde desta quarta-feira, 19, em meio às notícias sobre o interesse no TikTok. O app virou febre entre adolescentes em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, e já soma mais de 1 bilhão de usuários, segundo projeções — a empresa não divulga os números atuais oficialmente.

Ao falar sobre as potenciais compradoras do TikTok na terça-feira, Trump também voltou a dizer que espera que o Tesouro americano receba uma parte do valor da compra.

O presidente já havia feito esse comentário no começo de agosto, quando surgiram as primeiras informações sobre o interesse da Microsoft. O argumento do presidente é que o governo americano, ao ameaçar banir o TikTok dos Estados Unidos caso a venda não aconteça, está possibilitando o negócio. A ByteDance, é sabido, não tinha interesse em vender o TikTok e até agora evita uma negociação.

“Eu acho que a Microsoft quer [o TikTok] e a Oracle também. E provavelmente outras pessoas também querem. Mas eles têm de garantir que os Estados Unidos seja bem recompensado. Porque nós é que estamos tornando isso possível. Então nosso Tesouro tem de ser bem recompensado”, disse.

Trump e outros oficiais do governo americano vêm afirmando que o TikTok, por pertencer a uma empresa chinesa, está usando o app para espionar americanos e fornecer informações ao governo chinês em Pequim. O governo americano deu 45 dias no começo de agosto para que empresas americanas parem de fazer negócio com o TikTok e outros apps chineses, como o WeChat, e ameaçou proibir o app entre usuários americanos. A ByteDance nega espionagem e diz que está sendo vítima da guerra comercial entre os dois países.

Uma possível compra do TikTok configuraria a entrada da Oracle no segmento de redes sociais e serviços diretos para o consumidor, no qual a companhia pouco atua hoje. Fundada em 1977, a Oracle é forte nos serviços para empresas, como ferramentas em nuvem, banco de dados e outros softwares corporativos.

Estimativas apontam que o TikTok já seria avaliado em 30 ou 50 bilhões de dólares, enquanto a ByteDance, sua dona, passaria de 100 bilhões de dólares em valor no mercado privado. Oficialmente, a ByteDance já é a startup mais valiosa do mundo, com mais de 70 bilhões de dólares em valor de mercado obtidos após seu último aporte, em 2018 (na ocasião, a empresa passou a Uber como a mais valiosa).